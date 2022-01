PAGLIETA – Sono 80 i bambini, compresa la fascia di età dai 5 agli 11 anni, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19, in occasione dell’ultima seduta vaccinale tenutasi sabato 8 scorso, nel Poliambulatorio comunale di Paglieta. Per il loro grande coraggio, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ernesto Graziani, ha consegnato degli attestati di “Super eroe”, con su impressa la scritta: “per aver affrontato con forza e determinazione il periodo della pandemia da Covid-19 e per aver dato un prezioso contributo nella lotta alla diffusione del virus SarsCoV2 ricevendo la 1°dose”. Su ogni diploma, rilasciato ai piccoli grandi eroi contro il virus, campeggia il nome del bambino che ha ricevuto la prima inoculazione anti Covid-19-. A provvedere alle vaccinazioni ai bimbi, le dottoresse: Maria Teresa Spagnoli e Maria Teresa D’Ortona, con la collaborazione delle volontarie dell’associazione Pro-loco. «Bravi i bambini che con molta tranquillità si sono fatti vaccinare», dichiara il Sindaco Ernesto Graziani, « ma soprattutto grazie ai loro genitori che hanno capito che il vaccino rappresenta l’unico modo per salvaguardare la salute delle famiglie. Una sicurezza in più anche per il prossimo rientro a scuola, previsto per lunedì 17 gennaio. La macchina comunale ha funzionato perfettamente: il gioco di squadra e il senso di responsabilità sono ingredienti fondamentali per la riuscita di eventi come la campagna vaccini e screening. E’ doveroso rinnovare il mio ringraziamento ai medici di medicina generale, agli infermieri, ai volontari della Protezione civile, alla polizia locale, la Pro-loco, Croce gialla di Lanciano, a tutti coloro che si sono adoperati senza mai risparmiarsi. La campagna di monitoraggio sulla popolazione studentesca di ogni ordine e grado, compresa quindi anche la scuola dell’Infanzia, non si arresta».« A fine settimana», conclude Graziani, «quindi prima della riapertura della scuola in presenza (dal 10 al 15 gennaio , gli alunni sono in DAD), abbiamo programmato due nuovi appuntamenti di screening rapidi antigenici a favore degli studenti, personale scolastico e famiglie, che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 prossimi, dalle 14:30 alle 17:30. Per poter operare più celermente, abbiamo bisogno di qualche infermiere volontario che ci dia una mano. Li ringrazio, già anticipatamente, per questo prezioso aiuto». Coloro che desiderano manifestare la propria disponibilità, a titolo gratuito, possono inviare una mail a: vaccinicovidpaglieta@gmail.com