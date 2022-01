MARTINSICURO – Alle 13.15 del 7 gennaio, la guardia medica del presidio sanitario di Villarosa ha contattato la Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, avvisando che, poco prima, era giunto un ragazzo tunisino in gravissime condizioni con delle coltellate all’addome.

Una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Martinsicuro è intervenuta immediatamente sul posto per verificare quanto accaduto. La tempestività del primo intervento è stata determinante per il buon esito delle indagini. Infatti la pattuglia è arrivata presso il presidio sanitario pochi istanti prima che il ragazzo tunisino, nel frattempo collocato su un’ambulanza, venisse trasportato presso l’Ospedale di Teramo. IL giovane ferito è riuscito infatti a riferire ad uno dei militari intervenuti il nome dell’uomo che lo aveva brutalmente accoltellato: un suo giovane connazionale, ben noto alle forze dell’Ordine per i suoi precedenti.

L’uomo è stato intracciato poco dopo dai Carabinieri di Martinsicuro in una zona periferica del centro truentino, ed è stato bloccato e condotto in Caserma dove è stato sottoposto a “Fermo di indiziato di delitto” per il reato di “tentato omicidio”. Il fermato, nella stessa serata, è stato poi sottoposto ad un lungo interrogatorio da parte del Pm di turno della Procura di Teramo, giunto personalmente sul posto per coordinare le indagini.

Nel frattempo il ferito è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale di Teramo in quanto uno dei fendenti subiti aveva cagionato la perforazione ed il collasso di un polmone. L’uomo, sebbene ancora in prognosi riservata, è attualmente fuori pericolo e, nella giornata di ieri, è stato nuovamente ascoltato dai Carabinieri presso il reparto di rianimazione deve sarebbe tutt’ora ricoverato.

Il Gip di Teramo ha emesso a carico dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.