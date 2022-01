Civitanova, la GdF sequestra medicinali cinesi pubblicizzati come rimedio e cura all’infezione da COVID-19

MACERATA – Non sarà probabilmente il Capodanno più indimenticabile della nostra vita visti i numeri dei contagi degli ultimi giorni e le recenti restrizioni del Governo, tuttavia, come tradizione insegna, non possiamo rinunciare a vivere con almeno un po’ di allegria l’ultima giornata dell’anno, magari in compagnia delle persone più care.

Se in preda alle mille preoccupazioni di questi giorni e in coda nei centri vaccinali o nelle farmacie non vi siete ancora organizzati per il Capodanno, ecco una serie di eventi a cui poter accedere anche solo per ascoltare della buona musica e brindare in compagnia.

Pur se con le discoteche chiuse a seguito delle ultime restrizioni, non pochi ristoranti della provincia si sono attrezzati per offrire un accompagnamento musicale alle proprie pietanze e in alcuni casi anche la possibilità di ingresso anche solo per il dopocena. Ecco una lista di suggerimenti.

LA SERRA – CIVITANOVA MARCHE: oltre al classico cenone di San Silvestro e dopocena musicale a 130€, con 20€ si potrà accedere prima della Mezzanotte (e non prima delle 23) e gustare una consumazione mentre dopo la mezzanotte l’ingresso aumenterà a 25 € per l’uomo. Per prenotare un tavolo dopocena il costo sarà di 50 € comprensivo di 1 bottiglia ogni 5 persone.

LA TAVERNA DELL’ARTISTA – MONTELUPONE: perchè vestirsi sempre eleganti a Capodanno? Alla Taverna dell’Artista andrà in scena la creatività ( e la follia), gli organizzatori assicurano tanta allegria da parte dello staff e ricchi premi ( alimentari) al cliente vestito in modo più originale. Ricco il menù per il cenone con prodotti di alta qualità e a km zero. Ma anche dalla mezzanotte in poi sarà possibile divertirsi con un dj set e ampia sala dedicata ai festeggiamenti. Costo dell’ingresso 15 € ( consumazione inclusa).

ANTICO ULIVETO – PORTO POTENZA PICENA: immerso nel verde delle colline marchigiane il centro benessere Antico Uliveto offre a tutti un ultimo dell’anno all’insegna del relax. Ancora valida infatti la promozione di 30 € per l’ingresso alla piscina riscaldata, le docce emozionali e le diverse aree benessere.

HOTEL CASALE – COLLI DEL TRONTO: in questo caso usciamo fuori dalla provincia maceratese per dirigerci a Colli del Tronto. Ma ne vale la pena perchè l’Hotel Casale offre un’esperienza completa. Anche in questo caso sarà consentito l’ingresso dopo il cenone e con 30 € avrete incluso una consumazione, il prosecco per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e dolci natalizi. Per concedersi l’ingresso dopocena e il pernottamento 80 € è la tariffa prevista. Anche in questo caso tanta musica con Asco DJ, accompagnato da Daniel J, Matteo Piconi Vocalist e Luca Marinucci DJ.

CALAMARETTO – CIVITANOVA: serata da non perdere anche allo chalet/ristorante Calamaretto sito nel lungomare sud di Civitanova. Per quanti non avessero prenotato il cenone c’è la possibilità anche in questo caso di entrare successivamente godendosi la fantastica atmosfera e l’accompagnamento musicale: 15 € costo d’ingresso più consumazione, 25 € per avere invece un tavolo.

Ricordiamo che per tutti gli eventi in questione è obbligatorio il possesso e l’esibizione del Super Green Pass.