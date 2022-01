Civitanova, un nuovo parcheggio nell’ex Anconetani: “un altro impegno mantenuto”

MACERATA – Una giornata di abbondanti nevicate quella di oggi in tutto l’entroterra maceratese. Vista l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile che durerà fino alla Mezzanotte di domani molti primi cittadini hanno optato per la chiusura in via precauzionale. Un’allerta che, nel corso delle ore, è stata in effetti confermata dall’imbiancamento di molti comuni, con evidenti disagi alla circolazione.

Diversi sindaci, insieme alla Prefettura di Macerata, hanno quindi deciso di sospendere le attività didattiche di ogni ordine e grado di istruzione per la sola giornata di domani, lunedì 10 Gennaio. Ovviamente l’attento monitoraggio dei territori coinvolti, nonchè la capacità delle istituzioni di far fronte all’emergenza potranno determinare ulteriori chiusure, che in ogni caso verranno comunicate prontamente nei siti istituzionali.

Ecco dunque i comuni in cui le scuole di ogni ordine e grado, comprese le paritarie e gli asili nido saranno ufficialmente chiuse: Montelupone, Camerino, e San Severino Marche ed Esanatoglia sono solamente le ultime della lista, con ordinanze comunicate in serata.

Già a metà pomeriggio invece la decisione della chiusura delle scuole a Visso, Montecassiano, Treia, Recanati, Gagliole, Fiastra, Fiuminata, Pollenza e Castelraimondo. Ma la lista potrebbe ulteriormente allungarsi.

Nel capoluogo provinciale dove pure, nel tardo pomeriggio di oggi, la neve è scesa in maniera copiosa, le scuole rimarranno invece aperte: “In relazione alle previsioni meteo che configurano un miglioramento della situazione meteorologica nelle prossime ore, – si legge nel canale social del comune, le scuole a Macerata rimarranno regolarmente aperte. In queste ore si raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione e prudenza e di utilizzare i veicoli solo se strettamente necessario. I mezzi spazzaneve sono in azione già da alcune ore e l’Apm ha garantito per domani il regolare servizio di trasporto”.