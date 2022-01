Coltivava marijuana in un armadio: impiegato civitanovese patteggia la pena

MARCHE – Dalla giornata di domani i test Covid saranno gratuiti nelle farmacie per tutti i bambini delle scuole primarie. Ad annunciarlo è stato, via social, l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini esprimendo la sua soddisfazione per lo sblocco di una situazione burocratica non semplicissima.

Il tenore letterale del decreto legge 1/2022 infatti, come ha spiegato lo stesso assessore, aveva previsto la gratuità dei test antigenici per i soli studenti delle scuole secondarie, lasciando di fatto senza riferimenti legislativi gli studenti delle scuole primarie: “avevamo assunto questo impegno, ha scritto Saltamartini, e il Governo ha eliminato questa lacuna. Gli uffici dell’Asur stanno per emanare l’atto applicativo dell’articolo 30 del nuovo decreto legge 4/2022”.

Si estende così alla fascia di età 6-11 la gratuita dei tamponi, come già il decreto del primo Gennaio garantiva agli studenti più grandi. Analoga sarà la procedura per l’esecuzione: il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, compilerà una ricetta dematerializzata di tipo farmaceutico. A seguito di registrazione della ricetta elettronica, dovrà provvedere ad inviare il promemoria da esibire presso le farmacie convenzionate o le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’Intesa.

Aumentato inoltre il fondo per la copertura della spesa a livello nazionale, con lo stanziamento di ulteriori 19,2 milioni di euro da parte del Governo per garantire test antigenici rapidi gratuiti per tutti gli studenti.