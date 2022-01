Controlli anti-Covid in Riviera, tante sanzioni amministrative

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi per le copiose nevicate che hanno investito la Regione. Al momento sono stati effettuati circa 70 interventi di cui:17 nella Provincia di Ancona, 20 in quella di Pesaro, 15 in quella di Macerata e 20 tra le provincie di Ascoli Piceno e Fermo. Gli interventi sono stati eseguiti in maggior parte per recuperare degli autoveicoli che non riuscivano a partire.

La squadra di Cagli in particolare, ha effettuato un intervento per soccorrere una famiglia presso un rifugio nel Comune di Piobbico che a causa dell’intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa. Non si segnalano danni a persone o cose.