Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 20 gennaio: oggi 4004 nuovi positivi e 248 guariti

Uscito da pochi mesi, il nuovo libro di poesie di Paolo Fiorucci (“Quando piove canto più forte“, Neo Edizioni) sta ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica.

Fiorucci – alla sua seconda fatica letteraria – è una voce dolcemente solida del nostro Appennino, con la sua libreria di Popoli (“Il Libraio di Notte”) ha creato un’oasi di cultura per tutto l’Abruzzo, con il suo festival “Libri nell’Entroterra” ha reso San Benedetto in Perillis (AQ) un posto in cui è sempre bello stare, e leggere.

“Quando piove canto più forte” è un libro denso nella sua brevità, la ricerca poetica si concentra sulla parola e non teme l’ermetismo, immortalando squarci di vita sia a livello fotografico che narrativo.

Paolo, noi ci conosciamo e io non sono abituato alla formalità, quindi poche mosse, a secco. Leggendo il libro, nello scorrere delle poesie, una delle prime cose che mi è venuta in mente è la seguente: questo è un libro di una persona innamorata. Sbaglio?

Sicuramente si tratta di un libro di poesie d’amore. Credo che ogni verso, anche quelli dedicati a una passante, a un paese, a un cane, nasca da un’attenzione e da una cura che hanno molto a che fare con l’amore, magari inteso come nell’antica Grecia, in varie forme e sfumature che non si riferiscono soltanto alla sfera della persona che ci cammina a fianco, ma all’intera porzione di universo che ci ospita.

C’è Ungaretti fra le tue righe (anche in citazione), c’è Montale nei tuoi occhiali, c’è tanta poesia del Novecento (io ho intravisto anche un certo Gozzano, nelle piccole cose quotidiane, ma quello lo vedo ovunque). Come ti rapporti ai cosiddetti classici della nostra letteratura e quanta importanza hanno avuto per la tua scrittura poetica?

Ho letto moltissima poesia in questi anni da libraio, credo sia importantissimo l’incontro, se necessario lo scontro, con chi ci ha preceduti. Posso dirti che, fra gli autori che hai citato, Giuseppe Ungaretti è sempre sul mio comodino assieme a Izet Sarajlic, Giorgio Caproni, Modesto Della Porta, Raymond Carver e Charles Bukowski. Riguardo a quanto abbiano suggestionato la mia scrittura… Non saprei, ma so che hanno avuto una grandissima influenza positiva sulla mia vita, ché come dice Remo Rapino: “a questo serve la poesia: a campà”.

C’è l’amore e ci sono i luoghi (L’Aquila, Chieti…), c’è sempre Pavese, ma c’è soprattutto San Benedetto in Perillis, il posto in cui hai scelto di vivere. Quanta importanza ha avuto il tuo trasferimento per questa pubblicazione?

Credo che il trasferimento a San Benedetto in Perillis abbia avuto una grande importanza per la mia vita, di questo sono certo, ed è innegabile che molti versi parlino di questo paese “dove l’inverno è nuvole e neve / e si vive alla maniera degli alberi / restando”. Tuttavia il vivere seguendo il ritmo delle stagioni, a due passi dal bosco, in un silenzio antico, non ha necessariamente come conseguenza immediata la poesia, che è questione di sguardo. E gli occhi puoi rivolgerli anche a una periferia industriale dove hai passato l’infanzia, a una strega delle case popolari o ai campetti di calcio con gli zaini a fare da porte immaginarie, molto lontano dagli alberi. La poesia si nasconde anche lì, certe volte soprattutto lì.

Si percepisce una ricerca profonda in ogni verso, nulla è lasciato al caso, eppure resta quella leggerezza ispirata di chi può scrivere in qualunque luogo, in qualunque momento. Come e quando lavori alle tue poesie?

La maggior parte delle poesie nascono mentre sono alla guida dell’auto. Anni fa avevo letto su un articolo che mentre guidiamo impieghiamo soltanto il 30% delle nostre capacità cerebrali. Ecco, le mie poesie vivono nel restante 70%, quando sono in macchina. Adesso che ci penso, se facessi l’autista su lunghe tratte avrei una produzione poetica sterminata!

Accanto alle poesie, ci sono le polaroid: c’è differenza fra le due cose?

Credo siano due facce della stessa medaglia. Sicuramente poesie e polaroid si somigliano molto, sono entrambe lavori a togliere. La poesia si basa più sui silenzi che sulle parole, non ti insegna a scrivere, ma a non scrivere, come la Polaroid che ti insegna a non scattare, più che a scattare. Poesie e polaroid sono attesa dello sguardo giusto, quello da fissare per essere cantato più forte.

Una delle poesie più belle, a mio avviso, si intitola “Nei miei ricordi quei giorni c’era sempre il sole”. Paolo, ti piace ancora la banda?

Moltissimo. Per anni ho suonato il sassofono e la passione “per quegli strumenti magici che brillavano più di tutto il resto”, è ancora qui. Soprattutto è rimasto quel bambino dallo sguardo capace di stupirsi. Per poi, magari, una volta trovate le parole, un giorno raccontare quella meraviglia.