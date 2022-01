“È una vitaccia a Sanremo”, il duo comico atriano torna a commentare il Festival, fra grandi ospiti e novità

PESCARA – “Vogliamo offrire il volto migliore, quello più dinamico, innovativo e accattivante del nostro Abruzzo all’interno del padiglione Italia. Un’occasione imperdibile in una prestigiosa vetrina mondiale anche per creare scambi e relazioni col sistema imprenditoriale abruzzese”. lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, durante la conferenza stampa di presentazione della prima missione istituzionale della delegazione abruzzese all’Expo Dubai 2020. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dettagli e gli appuntamenti che si terranno all’interno del Padiglione Italia nel Regional day dedicato all’Abruzzo.

Sono intervenuti oltre al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, l’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, il presidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta, la vice Presidente Arap, Mariella Iommi, il Rettore dell’università dell’Aquila Edoardo Alesse, la Presidente della Camera di commercio di Teramo, Antonella Ballone e la Soprintendente Archeologia Belle arti e paesaggio Chieti- Pescara, Rosaria Mencarelli. Si tratta di strutture che hanno partecipato attivamente all’allestimento dell’evento. Il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever, intervenuto a margine, ha sottolineato l’importanza di uno spazio vocato alle eccellenze artigianali che ci contraddistinguono nel mondo, come l’arte orafa e le ceramiche con i piatti stellati di Niko Romito e le aziende protagoniste di una fitta rete di impegni.

Expo Dubai 2020, dunque, accende i riflettori sull’Abruzzo e dal 29 gennaio al 1 febbraio 2022 la prima missione istituzionale di una delegazione abruzzese all’Esposizione Universale 2020, promossa da Regione Abruzzo e coordinata dal Dipartimento dello Sviluppo Economico e del Turismo con il supporto di Abruzzo Sviluppo SpA e ARAP Abruzzo, in sinergia con le Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso.

“L’aspetto della cucina e della ristorazione- ha aggiunto Marsilio – sarà rappresentato egregiamente dallo chef Niko Romito con cui la Regione sta formalizzando una collaborazione che potrà produrre passi in avanti importanti affinchè l’Abruzzo divenga punto di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca e sviluppo in ambito nutrizionale, alta formazione e nei processi di trasformazione alimentare, con ricadute anche in ogni ambito della ristorazione collettiva”.

Ciò fa seguito ad un protocollo d’intesa per l’internazionalizzazione siglato ad ottobre scorso proprio dai soggetti istituzionali e dai rappresentanti delle imprese abruzzesi, uniti per approcciare in maniera sistemica i nuovi mercati.

Tra le iniziative nate dalla collaborazione con il sistema accademico e con quello delle Belle Arti: il Workshop a cura dell’Università dell’Aquila, denominato “Connected vehicles, IoT and machine learning for intelligent transport systems”, il Workshop a cura dell’Università di Chieti, dal titolo “Autologous Bone-on-a-chip model in emerging personalized medicine” e il seminario a cura delle Soprintendenze d’Abruzzo, denominato “Taste Abruzzo: a journey through cultural heritage and traditions”, che inaugura la mostra sull’artigianato orafo abruzzese, presso la Sala “Anfiteatro” di Padiglione Italia.

I temi delle mostre, “Abruzzo: dal passato al futuro, l’arte nelle nostre mani”, sono legati all’arte orafa e alle produzioni ceramiche, due argomenti in forte connessione con il territorio abruzzese, che allo stesso tempo ne ha preservato la tradizione e sostenuto l’innovazione. Le mostre, curate dalle Sovrintendenze Chieti-Pescara e L’Aquila-Teramo, presentano un territorio nelle sue bellezze e particolarità, che ha fatto della manualità e dell’artigianalità un tratto distintivo della sua proposta.

La mostra sulla tradizione orafa sarà inaugurata domenica 30 gennaio all’interno del Padiglione Italia a Expo Dubai dal Console italiano a Dubai Finocchiaro e dal Commissario del Governo Glisenti.

La mostra resterà aperta fino al 5 febbraio. La mostra sulle ceramiche abruzzesi, invece, sarà visibile all’interno del Padiglione italiano dal 20 al 26 febbraio. Complessivamente saranno proposti oltre 300 pezzi, in rappresentanza dell’arte orafa e della tradizione ceramistica regionale. Expo Dubai 2020 il 30 gennaio, nel corso Regional Day dedicato proprio alla nostra regione, alla presenza del Commissario Expo, Paolo Glisenti, presenterà al mondo il meglio dei propri sistemi innovativi e tecnologici e delle risorse ambientali, infrastrutturali e logistiche. “Per la prima volta – ha commentato l’assessore al turismo Daniele D’Amario – ci presentiamo come Sistema Abruzzo, composto da Regione, Abruzzo Sviluppo, sistema camerale, università, Arap e Soprintendenze, per promuovere in doppia chiave, cioè turismo e attività produttive, per offrire alle imprese la possibilità di instaurare contatti proficui con altre realtà, per far conoscere eccellenze e peculiarità dell’Abruzzo”.

Nel corso della tre giorni negli Emirati Arabi, le aziende che hanno risposto alla call lanciata da Abruzzo Sviluppo e ARAP per conto di Regione Abruzzo, saranno impegnate in una serie di incontri B2B con operatori emiratini, oltre che in numerose attività di networking. La “squadra” istituzionale abruzzese, con in testa il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, ha in programma una fitta agenda di incontri con i portatori di interesse locali al fine di realizzare nuovi processi tendenti al trasferimento di conoscenze e di tecnologie avanzate nell’ambito di Industria 4.0, tra le grandi imprese e le PMI. In particolare, il 31 gennaio, i Delegati abruzzesi saranno ricevuti presso la sede emiratina del Ministero dell’Economia, dove incontreranno i dirigenti del Ministero e i rappresentanti della Zona Economica speciale di Dubai, per poi spostarsi negli uffici del Dubai Future Foundation, l’Ente governativo di Ricerca e Sviluppo, per ipotizzare Accordi di sviluppo con i Centri di Ricerca abruzzesi.

Seguiranno altre due Missioni nel mese di febbraio: dal 6 al 13, che presenterà all’Esposizione universale le eccellenze dell’agroindustria abruzzese e, infine, una terza tappa dal 20 al 26 febbraio, dedicata al mondo industriale, corredata da una mostra esclusiva sulle pregiate ceramiche abruzzesi.