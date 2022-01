I carabinieri provvedono all’acquisto dei medicinali per il un bimbo di sette mesi.

CHIETI – Una famiglia in quarantena a causa del Covid non avendo parenti e amici, si sono affidati alle forze dell’ordine. Il loro bambino era stato appena dimesso dall’ospedale di Chieti ricoverato per una broncopolmonite bilaterale.

I Carabinieri di Chieti, hanno provveduto per i farmaci necessari presso la farmacia più vicina. Nello stesso tempo hanno consegnato a domicilio le medicine per il bambino.

La famiglia posta in quarantena, insieme al bimbo affetto da covid, ha mostrato gratitudine verso l’operato dei Carabinieri.

L’azione degli agenti, testimonia ancora una volta quanto sia importante la disponibilità dell’Arma dei Carabinieri. Una presenza rassicurante in certe circostanze e un punto di rifermento per il cittadino. Poichè in questo momento storico, è facile trovarsi in difficoltà nel risolvere problematiche similari.