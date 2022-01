Incendio in Chiesa: un corto circuito ha causato molti danni

Un incendio avvenuto questa notte ha procurato migliaia di danni all’attività.

ORTONA – L’episodio è accaduto nella notte, intorno le ore 1: 45 in un negozio di via S. Martella ad Ortona. E’ scoppiato un incendio in un negozio di fiori vicino al cimitero. Le fiamme hanno procurato dei danni che ammontano diverse migliaia di euro.

Il locale è inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ortona con due mezzi. Hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo. Al momento, sembra esclusa l’ipotesi dolosa. E’ probabile che l’incendio sia scoppiato da un corto circuito.