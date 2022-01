Marche, autorizzato il primo Liceo Classico di 4 anni: ecco dove

MONTALTO DELLE MARCHE –Abbreviare la distanza temporale che separa i giovani dal mondo del lavoro, anche per i Licei, addirittura per il Liceo Classico. Non si tratta della solita dichiarazione programmatica ma di un progetto concreto, che proprio in questi giorni è stato autorizzato dal Ministero dell’istruzione. A partire da settembre 2022 verrà avviata infatti la prima sperimentazione nelle Marche di un Liceo Classico di soli quattro anni, come avviene peraltro in molti altri paesi europei.

Si tratta dello storico Liceo Classico di Montalto delle Marche (AP) che si pone quindi come capofila in regione di una tendenza all’abbreviazione e alla riforma dei percorsi studi delle scuole superiori che si sta imponendo in diverse parti d’Italia.

Il piano di studi garantirà l’implementazione di strategie didattiche innovative attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, gli stage all’estero, lo studio delle grammatiche comparate, l’introduzione del CLIL(Content and Language Integrated Learning) e il potenziamento delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) oggi sempre più fondamentali nel mercato del lavoro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi: «Siamo felici e orgogliosi di essere i primi ad anticipare una tendenza strategica per il futuro dei nostri ragazzi. Montalto, con azioni come questa, punta ad essere un riferimento per le giovani generazioni della città e di tutto il territorio e si impegna per un percorso di crescita e innovazione dell’entroterra che passa, prima di tutto, da cultura e formazione».

Il monte orario complessivo richiederà lo svolgimento di lezioni di 5 ore per 6 giorni alla settimana e di un rientro pomeridiano per i primi due anni di 3 ore. Per il terzo e il quarto anno i rientri pomeridiani saranno invece due.