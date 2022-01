Maxi operazione antidroga: scoperto clan italo albanese

Il Vescovo di Avezzano monsignor Massaro positivo dopo la terza dose.

AVEZZANO – Monsignor Giovanni Massaro, il Vescovo di Avezzano è risultato positivo al Covid . Le condizioni di Mons. Massaro sono buone.



Il vescovo, si era sottoposto circa un mese fa alla terza dose del vaccino, è in isolamento ma asintomatico. Attualmente, si trova in Episcopio ad Avezzano.



Il Vescovo Massaro anche se positivo al covid, saluta e ringrazia tutti per la preghiera e l’affetto, si rammarica di non poter incontrare in questi giorni le persone e di non poter assolvere ai diversi impegni presi.

La comunità: “In comunione di preghiera con il nostro caro Vescovo Giovanni, gli auguriamo una pronta guarigione”