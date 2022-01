Mezzo della Picenambiente blocca lo svincolo della sopraelevata, traffico bloccato per un’ora

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito dell’operazione “Atlantide”, condotta a livello nazionale dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per il controllo sulla filiera ittica in occasione delle festività natalizie, la Direzione Marittima delle Marche-Comando Regionale della Guardia Costiera ha coordinato, in ambito regionale, una serie di attività di controllo finalizzate alla tutela del consumatore finale e alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici in commercio, nonché della salvaguardia degli stock ittici.

Nel periodo tra il 6 ed il 29 dicembre 2021, sono state effettuate 109 ispezioni, che hanno riguardato pescherecci (29), pescherie (33), ristoranti (25), venditori ambulanti (19), grossisti/piattaforme logistiche/mercati ittici (3).

I controlli hanno portato all’elevazione di 13 sanzioni amministrative per un totale di 23 mila euro0, a 7 sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie, per un totale di circa 526 chili.

Le violazioni più ricorrenti sono state l’errata/omessa indicazione di informazioni al consumatore e la mancanza di tracciabilità del prodotto.

L’attività di controllo ha anche permesso di deferire (con una notizia di reato) alla competente Autorità Giudiziaria un esercente dell’ascolano per frode in commercio.

Nello specifico, si segnalano i controlli relativi al prelievo ed alla commercializzazione delle vongole nel pesarese e a San Benedetto del Tronto; le succitate attività hanno comportato ingenti sequestri di vongole, rispettivamente per 270 chili nel pesarese e 155 chili nel sambenedettese, con sanzioni per un totale di 5.500 euro.

Le violazioni riscontrate, oltre a costituire un pericolo per il consumatore finale e a contribuire a depauperare la risorsa ittica, penalizzano gli stessi addetti del settore che operano con onestà e nel rispetto delle regole.

Si raccomanda sempre di prestare la massima attenzione al momento dell’acquisto di prodotto ittico, al fine di evitare spiacevoli sorprese, soprattutto in occasione di festività e/o ricorrenze.