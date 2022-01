Neve, il meteo ferma le scuole nel maceratese: ecco in quali comuni

TOLENTINO – Scuole chiuse il 7 e l’8 Gennaio. A deciderlo è stato il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi in qualità, si legge nel comunicato, “di Autorità Sanitaria Locale competente in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica”.

A preoccupare fortemente il Primo Cittadino è stato l’aumento dei contagi che in generale segna in città un + 287 positivi con 23 persone in isolamento domiciliare. Ma più in generale è tutto l’andamento della Regione a segnare progressivamente un avvicinamento alla zona arancione. Sono infatti 1601 i casi positivi delle ultime 24 ore nelle Marche su oltre 15 mila tamponi effettuati, con aumento dei ricoveri (2) (specie nei reparti non intensivi) e anche dei decessi (5) rispetto alla giornata di ieri. Ad aumentare sono soprattutto due indicatori chiave, specie per il passaggio alla zona di diverso colore, la percentuale di positività, che si attesta intorno al 14%, e l’incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti che si porta a 668, 57.

Insomma malgrado le rassicurazioni da Roma, e in particolar modo del Ministro Bianchi, volte ad evitare che si prolungassero le vacanze natalizie a scapito della ripresa delle attività scolastiche, molti sindaci e amministrazioni sembrano propendere per una strada diversa. L’obiettivo di Pezzanesi sembrerebbe inoltre quello di far rientrare in classe i ragazzi una volta completato lo screening che la Regione Marche ha organizzato per il 6 gennaio proprio in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in vista del rientro in classe.