Ospedale pieno: la Asl attiva altri 32 posti letto in più

Dopo l’obbligo da parte del governo, gli over 50 in Abruzzo rischiano di rimanere senza vaccino.

PESCARA – E’ caos sul vaccino per gli over 50. Le nuove regole introdotte dal governo riguardano i lavoratori pubblici e privati, infatti, dal 15 febbraio partirà l’obbligo del super green pass per chi ha superato i 50 anni.

Dall’ultimo aggiornamento presente sul sito del governo, i cittadini non vaccinati in Abruzzo risultano più di 80 mila. Gli over 50, dovranno prenotarsi e sottoporsi alla vaccinazione per rispettare il decreto sull’obbligo.

Il dato finale potrebbe essere piu’ basso, poiché include guariti e soggetti esenti. I dati sanitari dei cittadini saranno emessi all’Agenzia delle entrate, da dove arriverà l’infrazione di 100 euro agli over 50 senza siero dal 1 febbraio 2022.

Inoltre, dal 15 Febbraio tutti coloro che non esibiranno il super green pass sul posto di lavoro, dovranno pagare una multa tra i 600 e i 1500 euro. Su quest’ultimo punto restano una serie di nodi, in particolare su chi dovrà effettuare i controlli e come saranno irrogate le multe.

La platea degli over 50 e’ composta da 634.838 persone: 554.648 utenti , l’87,4%, hanno completato il ciclo vaccinale. Il maggior numero di soggetti non vaccinati (30.311) appartiene alla fascia 50-59 anni, seguita da quella degli over 80 (18.930), da quella 60-69 anni (17.953) e dalla fascia 70-79 anni (12.996).