Screening scolastico a Giulianova: tamponi gratuiti agli studenti domenica dalle 9 alle 20 al Palacastrum

“Ho chiesto ai ministri Gelmini e Speranza di smettere di fare tamponi sulle persone asintomatiche. Il sistema non regge piu’ in tutta Italia”.

PESCARA – L’Abruzzo passerà in zona gialla per gli aumenti di contagi Covid. L’obiettivo dichiarato è quello di “setacciare tutti i casi positivi che possono essere trovati con i tamponi. “La nostra regione è la migliore tra cure e nuovi farmaci che ci sono stati forniti. Speriamo che possa dimostrarsi efficace da permetterci di reggere questa variante Omicron“.

Sui ricoveri Marsilio ha aggiunto: “Al Governo abbiamo chiesto anche di rivedere la classificazione dei casi in ospedale perché abbiamo persone che non vanno nelle strutture sanitarie a causa del Covid. Questo è improprio. Perché il sistema serve per valutare persone che vanno in ospedale per Covid e non le scoperte asintomatiche.

Il caos dei tamponi – conclude Marsilio -incide anche sulla campagna vaccinale, perché è praticamente impossibile gestire una mole di tamponi di questo genere e proseguire con le vaccinazioni”. L’Abruzzo passerà in zona gialla da lunedì 10 Gennaio.