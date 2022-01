Teramo, Asl promuove indagine su livello di benessere dei cittadini e su grado di soddisfazione presso servizi sanitari

GIULIANOVA – L’Amministrazione comunale rende noto che, dallo scorso mese di dicembre, la Asl ha avviato un’indagine, in collaborazione con l’ Università di Chieti- Pescara, per misurare il livello di benessere e soddisfazione dei cittadini della provincia di Teramo, anche alla luce dell’impatto che l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha avuto sull’economia, i servizi e gli equilibri sociali. Scopo dell’iniziativa, in sostanza, è ottenere un quadro dello stato di benessere dei cittadini teramani, individuando i punti di forza e le aree di miglioramento, specie per quanto concerne i servizi sanitari erogati dalla Asl. Gli utenti sono per questo invitati a collaborare, nello specifico compilando un questionario on line, raggiungibile al link https://disputer.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eznVGBvhnupJot8?source=snd. La rilevazione terminerà il prossimo 31 Gennaio. Rispondere rappresenta un gesto concreto a servizio di tutta la comunità del territorio provinciale.