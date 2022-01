Tiromancino, doppio appuntamento nelle Marche: al Palariviera e al teatro la Fenice

CIVITANOVA – Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze una lite scoppiata intorno alle 22 e 30 della serata di ieri nel bar Ternana, noto locale situato in via Duca degli Abruzzi, pieno centro cittadino.

La lite, scoppiata probabilmente per futili motivi, ha coinvolto un gruppo di persone, uomini e donne, di nazionalità extracomunitaria. Gli animi si sono riscaldati a tal punto che le urla e gli schiamazzi hanno richiamato l’attenzione di due pattuglie della Guardia di Finanza, che erano lì di passaggio.

I militari delle Fiamme Gialle hanno discusso con alcuni dei coinvolti nel tentativo di placare gli animi. La lite in questo caso, grazie anche all’intervento dei militari, non è comunque sfociata in alcun atto di violenza tanto che le due pattuglie intervenute si sono poi allontanate senza prelevare nessuno.

Non è la prima volta in ogni caso che il noto locale resta coinvolto in episodi di liti e violenze, come è accaduto la notte tra il 20 e il 21 novembre scorso, con le immagini della rissa che hanno fatto il giro del web.