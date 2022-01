Record di vaccini nelle Marche: in un giorno somministrate più di 19 mila dosi

ANCONA – Si chiama “Upnea” il nuovo Ep di Niko Shkoza in arte Niko Nash. «Nasce da un bisogno di esprimere e di tirar fuori una parte di me – commenta il rapper nato in Albania, ma cresciuto nel capoluogo marchigiano – ma credo che faccia parte dell’essere umano in generale, che abbraccia un certo tipo di malessere e una malinconia data dalla società di oggi. Ho cercato di dare un’interpretazione diversa da quello che il solito rap/trap propone. Ho bisogno e voglia di scrivere e fare Musica che rimanga nel tempo, andare un po’ in contro a quelle che sono le tendenze per distinguermi ed essere il più originale possibile.

L’ep “Upnea” di Niko Nash contiene 5 tracce scritte tra Italia e Germania, registrate al “1985studio” di Compliçe a Kempten, mixate e masterizzate da CashOne a Düsseldorf. Il disco vanta le produzioni di Compliçe, SirGent e Waylo e i featuring di Kado e Cano63.

Il progetto è stato curato da Fedeico De Cecco, regista e creativo nato ad Ancona nel 1996 e fondatore di Zona16 Studio, uno studio di produzione video e laboratorio creativo nato sempre nel capoluogo marchigiano nel febbraio scorso. «Ho curato tutta la parte grafica del progetto – affeerma De Cecco – dal concept alla realizzazione finale. Per la parte grafica ci siamo concentrati sul concetto del mare come essenza di vita e pericolo allo stesso tempo, puntando sull’idea di apnea, sopravvivenza, restare a galla. Per il videoclip della title track “UPNEA” abbiamo usato un obbiettivo vintage, con un montaggio quasi inesistente, una sequenza di quadri che giocano sulle sensazioni che riescono ad esprimere».