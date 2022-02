Ancona, abbandona i due figli piccoli al parco: scatta la denuncia

JESI – Violentissimo incidente stradale nella notte, fortunatamente senza gravi conseguenze per l’automobilista coinvolto nello scontro. Si trovava al volante in preda ai fumi dell’alcol. Poco dopo la mezzanotte, l’ubriaco si è schiantato contro le auto in sosta, in via Ancona a Jesi. L’impatto è stato fortissimo e secondo il racconto dei testimoni, ha provocato un boato impressionante.

Al punto che alcuni residenti della zona in cui è avvenuto l’incidente, via Ancona, sono scesi in strada, pensando che fosse crollato un palazzo. Invece il fragore che hanno sentito era stato provocato dal violento impatto dell’uomo ubriaco alla guida che si è schiantato contro le auto in sosta.

In evidente stato d’ubriachezza, non solo non è risultato per nulla collaborativo, ma ha addirittura accennato un tentativo di fuga quando sono giunti sul posto il personale sanitario ed i carabinieri, che hanno impiegato non poco tempo per farlo tranquillizzare. Alla fine sono riusciti a calmarlo e a trasferirlo in codice giallo al Pronto Soccorso.