Capitale italiana della Cultura 2024: Ascoli e Pesaro in finale

ANCONA – Ascoli Piceno e Pesaro sono tra le 10 città italiane finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024. Dopo questo primo importante step, una Commissione ministeriale valuterà i progetti presentati e sceglierà il migliore entro il mese di marzo.

“Questo primo traguardo – spiega l’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini – è il risultato del lavoro che stiamo portando avanti da tempo, in collaborazione con le amministrazioni locali e i territori e che abbiamo presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino. Sono molto orgogliosa, si tratta di un primo importante successo. La partita non è chiusa e sono convinta che idee e collaborazione potranno portare ancora risultati positivi! Due città marchigiane che riescono a distinguersi a livello nazionale sono davvero un motivo di grande soddisfazione. Questo ci suggerisce che dobbiamo ripartire dalla cultura e possiamo farlo grazie alla qualità delle nostre proposte e dei nostri progetti”.