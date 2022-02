Grottammare, consiglio comunale urgente contro la guerra in Ucraina

GROTTAMMARE – Consiglio comunale urgente sabato alle 11 per approvare una mozione di condanna all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La seduta si terrà in diretta streaming, visibile a tutti dalla pagina Comune di Grottammare di YouTube.

I capigruppo consiliari sono al lavoro in queste ore per formulare il documento da portare all’attenzione dell’assise: “Ho subito coinvolto i capigruppo – dichiara il presidente del Consiglio comunale Stefano Troli – per poterci incontrare d’urgenza e esprimerci su una mozione unitaria che condanni con fermezza la guerra in Ucraina. Ho trovato in loro la massima disponibilità, condividendo con tutti i consiglieri la grande preoccupazione che ci sta riempiendo il cuore in queste ore”.

“Questa mattina ho chiesto al presidente Troli di concordare con i capigruppo la convocazione di un Consiglio comunale urgente affinché l’organo principale della città di Grottammare condanni con fermezza l’invasione dell’Ucraina. Credo che tutti i cittadini abbiano avuto un brivido ascoltando in questi giorni le dichiarazioni del presidente Vladimir Putin: toni e minacce che in Europa non si ascoltavano da 70 anni. La Città di Grottammare ha sempre ribadito i valori della pace e della solidarietà tra popoli come principi fondanti della nostra comunità. E’ per questo necessario che tali principi vengano a maggior ragione ribaditi in una situazione come questa”.