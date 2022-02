Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 14 febbraio: oggi 725 nuovi positivi e 1071 guariti

Massimo Vagnoni, attuale primo cittadino di Martinsicuro, ha reso noto che si ricandida a sindaco e che correrà per un secondo mandato. Ancora non è stata fissata una data per elezioni Comunali, ma sta già prendendo forma lo scacchiere che si proietterà sulle schede elettorali.

MARTINSICURO – «Una scelta che per me non è stata né facile né scontata, contrariamente a quanto in molti potrebbero pensare». Con queste parole l’attuale primo cittadino del comune truentino ha ufficializzato che correrà per un secondo mandato. Massimo Vagnoni ha infatti comunicato ufficialmente che si ricandida come sindaco di Martinsicuro «per portare avanti il percorso di rinnovamento già intrapreso» e per «garantire continuità ad un lavoro che, negli anni, ha dato risultati concreti e tangibili per il nostro territorio, ma che ha bisogno di essere consolidato, dando nuovi ed ulteriori impulsi a progetti ed iniziative su diversi settori affinché la nostra Città possa continuare un costante processo di crescita!».

Vagnoni non ha ancora reso noti i nomi di chi correrà insieme a lui e di quali sigle appoggeranno la sua candidatura, ma ha affermato che è sua intenzione «mettere in campo una coalizione che rappresenti, ancora una volta, il giusto mix tra chi ha già esperienza amministrativa». Prosegue affermando che «il dibattito e confronto politico nelle prossime settimane, per chi vorrà far parte di questo progetto, dovrà quindi concentrarsi solo sulle cose da fare, sulle criticità ancora da affrontare e sulle soluzioni per migliorare i servizi per il cittadino, a prescindere dalle appartenenze o ideologie politiche». Rimane dunque da vedere se rinnoverà la scelta di non esporre sigle di partito, come alle scorse elezioni, e di correre in una coalizione di liste civiche.

La nota poi prosegue elencando i traguardi di cui l’attuale Amministrazione Comunale va più fiera: «stazione ferroviaria, Cinema Ambra, nuovi tratti del lungomare a Martinsicuro ed a Villa Rosa, ponte ciclo pedonale che […]cambieranno, in meglio ed in maniera determinante, il volto del nostro comune!»

Massimo Vagnoni si ricandida a sindaco di Martinsicuro dopo che nelle settimane scorse hanno iniziato circolare rumors e ipotesi relative alle prossime Elezioni Comunali. La sigla “Piazza Grande” dovrebbe riunire tutte le anime del centrosinistra, dal Partito Democratico a Comunisti Italiani, passando per Italia Viva e Articolo 1, anche se si è registrata una rottura con il consigliere comunale Marco Massetti, alle scorse elezioni candidato del Movimento 5 Stelle. Sebbene abbia anticipato che correrà anche alle prossime tornate elettorali, non ha ancora reso noto con quale formazione e in quale coalizione. Per il centrosinistra rimane comunque ancora da sciogliere il nodo candidato. In molti hanno indicato Enzo Pierantozzi, il quale però non ha ancora sciolto la riserva. Stesso discorso per Paolo Camaioni, già primo cittadino, che non ha ancora comunicato se correrà o meno, così come resta da valutare quale sarà il ruolo di Città Attiva.

La data delle Elezioni Comunali non è ancora stata fissata, ma secondo gli osservatori è probabile che si terranno a giugno. In Abruzzo occhi puntati su L’Aquila, anche se oltre al capoluogo di Regione sono 47 i Comuni chiamati al voto, di cui 5 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Oltre alle già citate L’Aquila e Martinsicuro, anche Ortona, San Salvo e Spoltore.