Covid-19, nelle Marche incidenza sotto mille, 1.873 casi nuovi casi

ANCONA – Non si placa nel Conero il malcontento dei gestori degli stabilimenti balneari per l’attuazione della direttiva Bolkestein. Lo scorso martedì infatti il Governo ha dato un primo segnale di applicazione della normativa citata stabilendo, a partire dal 1 Gennaio del 2024, la messa all’asta di tutte le concessioni balneari.

Il provvedimento, uscito dal Consiglio dei Ministri, è stato inserito all’interno di un disegno di legge che dovrà passare all’esame parlamentare, dove già ci si attende un duro scontro tra le forze politiche. Se è vero quindi che proprio l’assemblea legislativa potrebbe cambiare le “carte in tavola” e ridurre fortemente l’impatto della direttiva sugli operatori, è altrettanto vero che il segnale del Governo ha lasciato un certo amaro in bocca agli stessi, così come a molti amministratori locali.

Tra di essi dura è stata la presa di posizione da parte dei gestori balneari di Numana e Sirolo, due luoghi simbolo della riviera del Conero, assolutamente contrari alla Bolkestein: «ci difenderemo fronteggiando le possibili aste, facendo capire l’importanza della gestione del territorio da parte di chi ci vive e l’ha costruito – hanno dichiarato il Presidente Luca Paolillo, il suo vice Federico Gigli e la consigliera Maria Grazia Tiffi dell’associazione Bagnini Riviera del Conero – dopo anni di sacrifici e investimenti è impensabile che possa arrivare qualcuno che possa prendersi tutto a pappa pronta».

A ribadire le ragioni degli operatori balneari anche i sindaci delle due cittadine rivierasche: “C’è disattenzione verso i gestori degli stabilimenti balneari, che sono i veri custodi delle nostre splendide spiagge, ha sottolineato il primo cittadino di Sirolo Filippo Moschella, a cui fa eco l’invito del collega Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, “a partecipare ai tavoli delle trattative europee in maniera non passiva, come è stato fino ad ora”.

Uno scontro che si preannuncia infuocato, specie in una regione a forte spinta balneare. Sono 906 infatti gli stabilimenti presenti nelle Marche che impiegano complessivamente 2838 persone.