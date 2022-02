Curare il Parkinson con la danza irlandese: al via sperimentazione all’INRCA di Ancona

Medicina, nuove tecnologie, analisi dei dati e sostenibilità ambientale. Sono questi i fili conduttori della nuova offerta formativa che l’Università Politecnica delle Marche si appresta a presentare ai futuri studenti in occasione degli Open Day dei prossimi mesi, in cui verranno illustrati i nuovi corsi, tra i quali spicca la laurea per diventare medici e ingegneri.

ANCONA – Non c’è miglior cosa per intercettare il cambiamento degli scenari futuri che guardare al mondo universitario, al mondo della formazione, quella cioè che può imprimere forza, in termini di capitale umano, alla spinta propulsiva in atto. Perseguendo inoltre le missioni inserite dal Governo all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l’Università Politecnica delle Marche ha deciso di ampliare la propria offerta formativa triennale e magistrale in vista dell’anno 2022/2023, inserendo nuovi corsi altamente specializzati, tra cui una laurea magistrale dedicata a formare nuove figure professionali, quelle dei medici e allo stesso tempo ingegneri.

Si tratta nello specifico di tre nuovi corsi di laurea triennali, due magistrali e una magistrale a ciclo unico, a cui manca solo l’approvazione ministeriale, una pura formalità in questo caso.

Per i primi si tratta del corso in “Digital Economics and Business“, interamente in lingua inglese, che mira a formare economisti con elevate competenze informatiche al fine di essere in grado di leggere ed analizzare i dati a supporto delle scelte decisionali. Spazio poi alla realtà aumentata e ai videogiochi con il corso di laurea in “Ingegneria dei Videogame e della realtà aumentata, virtuale ed estesa” che punta a formare figure professionali in grado di gestire il design, la programmazione e lo sviluppo di videogame, di software multimediali e dei sistemi di realtà aumentata, virtuale ed estesa da utilizzare nei vari contesti applicativi. Sotto il profilo della sostenibilità verrà avviato a Pesaro il corso, organizzato insieme all’Università di Urbino, in “Ingegneria per l’ecosostenibilità industriale” destinato a fornire agli studenti la capacità di progettare e realizzare prodotti e processi produttivi ecosostenibili, ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

Due le novità importanti per quanto riguarda le lauree magistrali, pensate come la naturale prosecuzione dei percorsi triennali. Ecco quindi il percorso in “Scienze della nutrizione e dell’alimentazione”, che risponde alle crescenti esigenze del mercato e delle imprese relativo agli alimenti salutistici e alla nutraceutica, anche al fine di valorizzare le caratteristiche dei prodotti agroalimentari del territorio, e il corso in “Green Industrial Engineering” sempre in ambito ambientale. Quest’ultimo mira infatti a “convertire” in ottica verde tutte le conoscenze in tema di produzione, trasporto, accumulo e consumo finale dell’energia nelle sue varie forme. Per far questo il percorso di studi si servirà anche di tematiche interdisciplinari negli ambiti dell’economia, dell’impatto ambientale e della gestione sicura delle informazioni (cyber security).

Un discorso a sé stante merita poi la nuova laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine e Technology“. Si tratta di un percorso che si inserisce all’interno dell’esigenza di formare un nuovo medico, più avvezzo, anche grazie alla realtà virtuale, all’utilizzo delle nuove tecnologie che sempre di più stanno entrando nei reparti ospedalieri. Questo nuovo corso di laurea dell’Università Politecnica delle Marche mira quindi a formare nuove figure professionali, altamente specializzati, ovvero medici e ingegneri. Al termine dei 6 anni di studi infatti, i laureati potranno naturalmente esercitare la professione medica, ma anche trovare lavoro nell’industria biomedica in qualità di ingegnere.