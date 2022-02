Imr automotive industries di Carate Brianza ha presentato un’offerta d’acquisto per gli stabilimenti jesini. Ieri i suoi rappresentanti erano presenti al tavole al Mise. I sindacati: «spiraglio importante per i lavoratori Caterpillar».

JESI – Non è una vera e propria fumata bianca, ma si tratta di un grigio molto, molto, chiaro. Al termine del tavolo di confronto tra le parti convocato ieri al Mise, è arrivata la notizia che i lavoratori della Caterpillar stavano aspettando: si è aperto uno spiraglio e i licenziamenti collettivi, previsti per oggi, sono stati congelati per 15 giorni. Questo per permettere che vengano imbastite in maniera più concreta le trattative con Imr automotive industries.

L’azienda brianzola, partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti, è una delle tre realtà che hanno manifestato interesse verso il comparto jesino ed ha già portato a termine in passato due acquisizioni simili. Ieri i suoi rappresentanti hanno preso parte al tavolo di confronto convocato al Mise, insieme all’amministratore delegato di Caterpillar, alle delegazioni sindacali nazionali e regionali, ai rappresentanti di Regione Marche e quelli di Confindustria locale.

«Non siamo soddisfatti al 100%, ma è uno spiraglio incoraggiante – commenta al termine dell’incontro un sindacalista – per la prima volta abbiamo ottenuto da Caterpillar un blocco dei licenziamenti. Imr ha affermato di voler recuperare tutto l’asset aziendale e di integrare i 189 lavoratori assunti. Per tutti gli altri, tipo quelli con contratto a tempo determinato, c’è ancora da lavorare. Ora ci sono 15 giorni per definire i termini dell’accordo e siamo fiduciosi. Caterpillar ci ha chiesto di riprendere appena possibile l’attività produttiva, ma prima dobbiamo vedere come si sviluppa la trattativa». Cauto ottimismo quindi, che però ancora non sfocia in un sospiro di sollievo definitivo: «è un passo in avanti concreto, ma aspettiamo che tutto si concretizzi».

Oggi pomeriggio, intorno alle 15:30, è previsto un nuovo incontro in Regione Marche per discutere dell’accordo e formulare un’offerta definitiva. sui social ha esultato il sindaco Massimo Bacci, che su Facebook ha scritto: «ce l’abbiamo fatta! C’è un’azienda della Brianza pronta a rilevare lo stabilimento ed assumere tutti i dipendenti. Fondamentale l’apertura del tavolo al Mise, cosa tutt’altro non scontata, da parte del ministro Giorgetti, che ha permesso di trovare l’acquirente e di mediare tra le parti. Grazie alla Regione Marche e all’assessore Stefano Aguzzi, a Confindustria ed in particolare al presidente Pierluigi Bocchini. Grazie alla tenacia e all’impegno delle organizzazioni sindacali, grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. E’ un risultato straordinario per i lavoratori e per la comunità tutta. Ora avanti con la massima fiducia».