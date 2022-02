Fase plateau Covid: la Regione Marche riorganizza i posti letto dedicati

La Guardia di Finanza di Senigallia ha notato un flusso di clienti anomalo in una farmacia di Senigallia ed ha constatato che per massimizzare il numero di tamponi rapidi effettuati, il test veniva svolto in un lasso di tempo inferiore a quello necessario.

SENIGALLIA – Tampini rapidi, anzi rapidissimi. Troppo rapidi secondo le ricostruzioni delle fiamme gialle, che hanno denunciato i due titolari di una farmacia, rispettivamente di 32 e 48 anni, per falso ideologico in certificati commesso da esercenti servizio di pubblica necessità, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e percezione di contributi a carico dello Stato. L’ultimo punto riguarda i tamponi per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, che sono calmierati. Secondo le ipotesi degli inquirenti dunque, i risultati dei tamponi rapidi effettuati in questa farmacia di Senigallia non sono attendibili perché i test sono stati eseguiti in un lasso di tempo inferiore a quello stabilito.

In base al tipo di tampone utilizzato, una persone avrebbe dovuto impiegare non meno di 15 minuti per ricevere il risultato del test antigenico. A questo lasso di tempo poi bisognerebbe sommare i minuti alle operazioni di prelievo. Invece nell’esercizio controllato, bastavano 3, 4 minuti per tornare a casa con i risultati in tasca.

Le fiamme gialle hanno iniziato ad osservare la farmacia in questione dopo che hanno notato un flusso anomalo di persone che eseguivano il test rapido. Hanno pertanto deciso di approfondire le loro ricerche e tramite appostamenti, fotografie e riprese, hanno potuto verificare l’irregolarità, e la conseguente mancata attendibilità, del tampone rapido. In base ai loro riscontri, è emerso anche che talvolta i due titolari inserivano nella piattaforma nazionale, un orario antecedente al prelievo.

Oltre alle denunce nei confronti dei due farmacisti, la Guardia di Finanza ha proceduto anche con un sequestro d’urgenza, convalidato dal gip, ed ha interdetto alla farmacia la somministrazione dei tamponi e l’accesso alla piattaforma nazionale. Nessun caso di positività registrato tra i tamponi sequestrati.