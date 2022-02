Inaugurata a Pescara la mostra “The Shallow Room” con le opere di Andreas Ragnar Kassapis

PESCARA – Ha aperto ieri i battenti la mostra di arte contemporanea “The Shallow Room”, in cui sono esposte le opere di Andreas Ragnar Kassapis, che andrà avanti fino al prossimo 30 aprile. Si tratta della prima mostra personale dell’artista greco in Italia, i cui quadri hanno già conquistato il pubblico di New York, Amsterdam, Atene ed altre grandi città sparse per il globo.

L’esposizione, curata da Massimiliano Scuderi, promossa dalla Fondazione Zimei e realizzata in collaborazione con la galleria Kalfayan di Salonicco, è allestita presso lo spazio “A Sud” della Fondazione.

Lo stesso Kassapis ci spiega come è nata l’esposizione di Pescara: «Circa due anni fa Massimiliano si dimostrò interessato alla mia visione e alle mie opere e abbiamo notato che avevamo molti punti di contatto sull’arte e sulla filosofia. Da qui è nata un’amicizia che ci ha permesso di allestire questa mostra. Sono molto felice di essere in Italia.»

Un dipinto della serie “Stimmung” di Andreas Ragnar Kassapis, in mostra a Pescara

I visitatori potranno intraprendere un percorso artistico che si snoda in 8 opere, che ruota intorno al concetto di percezione: «non troverete un messaggio specifico in questa mostra – spiega Kassapis – perché lavoro per capire come la memoria opera per creare le immagini che percepiamo. Gli stessi oggetti cambiano nel tempo di fronte agli occhi di chi li guarda, è una questione di cosa si percepisce e come, perché le percezioni cambiano nel tempo e trasformano quello che ci circonda. Gli oggetti sono sempre oggetti e non cambiano di fronte a noi, ma la percezione, e il ricordo, che abbiamo di loro ci forniscono diverse chiavi di lettura e diverse immagini.» Nelle opere di Kassapis emergono come preponderanti il rosso e il blu, ne abbiamo chiesto all’artista il motivo: «il mio approccio è quasi fotografico. Sono molto legato alla fotografia tradizionale, fatta di negativi. Per questo nelle mie opere ci sono molti richiami al rosso della camera oscura, mentre il blu diventa il suo naturale opposto».

«La pratica pittorica, e processuale direi, di Andreas Ragnar Kassapis – commenta Massimiliano Scuderi – recupera una visione meridiana dell’arte, fatta anche di lentezza e tempi di posa, che permettono la riflessione. L’astrazione non esiste, nasce sempre dalla realtà, che è qualcosa che si sublima e, in questo caso attraverso la pittura, diventa astrazione. La tesi di Kassapis è che le immagini mnemoniche sono condizionate dalla cultura. Le immagini raffigurate nella sua arte diventano figure mnemoniche fruibili e sempre mutevoli percettivamente nel tempo».

In conclusione, il curatore della mostra fa una riflessione sul panorama culturale pescarese, che ben si addice ad un’arte che risponde ad interrogativi sull’impronta che le immagini tecnologiche imprimono sulla percezione e sulla memoria umana, come quella di Andreas Ragnar Kassapis: «Pescara nasce come città contemporanea. Dagli anni ’70 ha ospitato grandi opere e personalità di un’importanza fondamentale, che si sono sempre confrontate con le tecniche e i meccanismi della loro epoca. Questo territorio è contemporaneità, per certi versi più “flaianea” che “dannunziana”».