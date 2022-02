Enrico Leonello, in arte Dèlè, è un giovane cantautore di Cepagatti (PE) dalle origini sarde. Con più di un milione di visualizzazioni sulle varie piattaforme e oltre 29mila seguaci su Instagram, Dèlè si è ormai affermato come una solida voce del panorama musicale non solo abruzzese, segnalandosi inoltre sovente per le sue iniziative benefiche e sociali.

Ciao Enrico, solitamente la prima domanda è “di chi si lu fije?”, ma in sardo non saprei come chiedertelo. Facciamo così: ti sento più sardo o più abruzzese (visto che vivi in Abruzzo da parecchi anni)?

Sono per metà sardo e per metà abruzzese; in sardo si direbbe: “de chini se fillu?” Sono il figlio di Pinuccio e Franca. Pinuccio in Abruzzo è conosciuto come Mister Pino, medaglia di bronzo in Corea con la Nazionale di Futsal per ipovedenti, mister di altri tempi ed ex ispettore di polizia in pensione; Franca, impiegata nella pubblica amministrazione e tiktoker di successo, è soprattutto una grande mamma.

Come nasce la tua passione per la musica?

La mia musica nasce dall’insegnamento che i miei genitori mi hanno dato, sono cresciuto a pane e note, mia madre da piccolo mi ha sempre fatto ascoltare buona musica, a 7 anni cantavo “My father’s eyes” Di Eric Clapton e proprio mio padre ha concluso l’opera mettendomi in mano una chitarra.

Le tue canzoni trattano spesso tematiche delicate e vicine al sociale, il tuo ultimo pezzo “Un cuore dentro il petto” affronta il problema del bullismo. Come scegli gli argomenti di cui parlare? Parti anche da situazioni personali?

Tratto tematiche sociali perché nel mondo di oggi ho notato che “il difficile” è scomodo a tutti, non a me. Bisogna dare segnali forti, la musica è come una Ferrari, chi riesce a guidarla bene può ottenere grandi prestazioni. Io sono dell’idea che con la musica si possa cambiare il mondo e si possano dare insegnamenti diversi e pregnanti. Canto anche “cose” più leggere, però ripeto, le tematiche come bullismo, violenza di genere, discriminazione sociale, vanno affrontate di petto, e qui lu pette sta avanti sempre.

Tu sei un cantautore, ma ti diletti spesso anche in delle cover. Preferisce cantare o scrivere?

Io preferisco fare musica, le cover italianizzate le faccio per aprire i cassetti della memoria delle persone, rispolverando hit del passato senza distruggerne il significato, anzi, cercando di mantenerne intatto il senso originale.

Se ti dico “Cepagatti” che ti viene in mente?

Se mi dici Cepagatti io penso a casa, alle colline, al verde, al panorama mozzafiato, al bel paese che mi ha accolto da qualche anno.

Il tuo nome d’arte deriva da una crasi fra i nomi delle tue figlie (Desirè e Letizia): quanta importanza ha la tua famiglia nel tuo lavoro?

La mia famiglia è tutto. Le mie figlie sono il sangue che scorre nelle mie vene, sono la linfa della mia vita e in ogni mia canzone c’è qualcosa di loro e dei miei genitori. Per me la famiglia è la base del mio essere.

Progetti per il futuro?

Per il futuro ci sono tante cose, sono in finale in due concorsi nazionali molto importanti, ci sarà “Tú sí que vales” e ho vinto una borsa di studio con il maestro della musica italiana, il Signor Mogol. Spero di raggiungere con la musica il cuore di tante altre persone e di portare l’Abruzzo e la Sardegna in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo.

Grazie mille.

Grazie a te e a tutta la redazione de “Il Martino”.