Intervista a Gianluca Salustri, scrittore ed editore abruzzese

“Qualche riga d’Abruzzo”, dal 2014, è uno dei blog abruzzesi più apprezzati del panorama regionale. Fra le righe di “qualche riga”, Gianluca Salustri da Capistrello (AQ) – scrittore e autore del blog – non ha mai nascosto la sua passione per le “cose abruzzesi”, sfociata nel 2021 in un’idea tanto folle quanto affascinante: lanciarsi nella creazione di una casa editrice fortemente ancorata alla nostra regione, “Radici Edizioni”.

Ciao Gianluca, purtroppo qui la prima domanda è sempre la stessa: di chi si lu fije?

Eccomi. Mamma Carolina e papà Rolando. Ma per farmi aprire le porte dagli sconosciuti devo dire che sono il nipote di Lelia La Fornara. Quando c’era lei, in paese il pane si ammassava in casa e poi si portava nella sua bottega per farlo cuocere. Il forno di nonna ha chiuso quando io avevo più o meno tre anni. L’odore della pizza e della “panetta” appena sfornate però me lo ricordo ancora. Le chiacchiere delle signore tutte insieme in attesa della propria pagnotta invece me le posso solo immaginare. Uno di quei luoghi di comunità sempre più rari oggi.

“Qualche riga d’Abruzzo”: come è nata la voglia di raccontare “storie abruzzesi rimaste sepolte per molto tempo”?

Dovrei risponderti che la molla è stata la voglia di tener traccia delle storie come quella di mia nonna, ma c’era pure dell’altro. Era l’ennesimo periodo di stanca dopo aver perso l’ennesimo lavoro precario e da lì emerse forte il bisogno di cominciare a costruirsi qualcosa da solo per evitare altre promesse non mantenute, contratti non rispettati e crediti mai più riscossi. Sono sempre stato appassionato di libri, mi sono laureato in Culture per la comunicazione ed era un periodo in cui le collaborazioni mi venivano proposte tutte nel mondo di quella che io chiamo Fuffa 2.0. Tutto ciò è confluito nella creazione del blog, che doveva essere una vetrina per me e un modo, anche, di far conoscere scrittori e vicende abruzzesi meno conosciuti di un Silone, di un D’Annunzio o di una Rocca Calascio. Quando le storie come quella di Clemente di Leo o della Pupazza Abruzzese di Massimo Piunti e Silvia Di Gregorio sono arrivate al “grande pubblico” ho capito che ne era valsa certamente la pena.

Qual è stata la soddisfazione più bella che hai ottenuto grazie al blog?

Ce ne sono state tante, e non è la solita risposta di circostanza; da quella volta che subito dopo il lancio del sito il direttore del Fla mi chiamò a tenere corsi di scrittura per il web nei licei di Pescara fino ai molti inviti ricevuti dai lettori del blog che mi volevano nei propri paesi quando è uscito il mio libro. Però, quello che rimane anche oggi è soprattutto la rete di contatti che il blog ha contribuito a creare nel corso di questi anni; alcune collaborazioni hanno superato lo steccato del virtuale e si sono trasformate anche in belle amicizie. Immagino sarai d’accordo con me sul fatto che sia stato decisamente importante confrontarsi con te e il tuo alter ego, con Antonio Secondo di Gotico Abruzzese, con Paolo alias Il libraio di Notte e con tanti altri che adesso sono nella mia rubrica e con cui spero di poter costruire ancora importanti relazioni in futuro.

Il tuo primo libro da autore, “Pane e polvere. Storia, e storie, dei minatori di Capistrello”, è un documento splendido che scava nell’anima del tuo paese di origine. Mi chiedo: quanto è stato difficile – a livello emozionale – scrivere un libro di questo tipo?

Non credo esistano in Italia altri paesi che, come Capistrello, possano vantare il triste primato di un monumento alle vittime sul lavoro sul quale sono incisi i nomi di più di ottanta morti mentre lavoravano in galleria. Lasciare nero su bianco le storie di quella generazione di uomini era un atto dovuto che qualcuno doveva pur fare e ho deciso di buttarmi anche se non mi sono mai ritenuto uno scrittore. Del resto erano storie con le quali noi ragazzi del paese siamo cresciuti; quell’orgoglio operaio che ho cercato di evidenziare nel libro ce l’abbiamo avuto davanti agli occhi sin da piccoli – quando i nostri padri ci salutavano per andare a lavorare in cantieri lontani – e quindi sì, è stato decisamente un lavoro molto emozionante. Ma mai come il vedere una donna piangere di commozione il giorno della prima presentazione in paese perché nel libro era riportata anche la storia del padre morto in Svizzera senza mai poterla conoscere. Se ci penso mi vengono ancora i brividi.

Da un blog ad una casa editrice… il passo non credo sia breve. Nel 2021, nel mezzo di una pandemia, lanciarsi in un’attività editoriale così rischiosa: come ti è calato in mente?

Il problema vero è che questa idea io me la son fatta calare in mente un sacco di anni fa, però mi era sempre mancata la spinta decisiva. Ecco, diciamo che i mesi passati seduto in poltrona in attesa che finisse il primo lockdown sono serviti paradossalmente a mettere a punto i dettagli. È stato quello il momento in cui mi sono detto ora o mai più (anche perché mi ero stancato – diciamolo – di scrivere finte recensioni di aspirapolvere sul web).

“La Martavella”, “Come i balconi di città” e “Vito Taccone. Il camoscio d’Abruzzo” sono i primi tre titoli pubblicati da “Radici”, ed hanno tutti un forte e programmatico radicamento regionale. Nella tua mente, c’è l’idea di allargarsi verso “radici” non solo abruzzesi?

Be’, i primi titoli di Radici Edizioni sono in effetti una naturale conseguenza di un percorso che parte proprio dal blog e poi dal mio Pane e polvere. Questi anni mi sono serviti anche per capire quanto alle persone piaccia leggere di storie in cui non fanno fatica a riconoscersi e le narrazioni ambientate in Abruzzo, per il mio progetto editoriale, non potevano che essere il punto di partenza. Però sì, l’idea è quella di provare a uscire presto dal nostro territorio e rivolgersi, con lo stesso spirito, anche ad autori e lettori al di fuori dei nostri confini. La biografia su Taccone credo vada già in questa direzione, perché l’interesse da fuori regione per la sua storia c’è già stata e così spero che potrà essere per il prossimo libro in uscita in primavera; sarà firmato da un altro “narratore e amico comune”, quel Savino Monterisi che tornerà a parlare di Restanza e di quanto sia dura ma necessaria la vita nelle aree interne, in Abruzzo come sul resto degli Appennini.

Se ti dico “Festival dei libri nell’Entroterra”, qual è il tuo primo pensiero?

Una magnifica intuizione e un’idea bislacca almeno quanto quella dell’apertura di una casa editrice nel 2021. E però anche il primo giorno del Festival con la nostra Martavella nelle mani di una sorridente e gentilissima Donatella Di Pietrantonio. È stato il nostro battesimo, bagnato nel migliore dei modi da Paolo e da tutta la comunità di San Benedetto in Perillis. In Libri nell’Entroterra riconosco, anche, quella sana e lucida follia nel voler portare la lettura e il mondo del libro a esplorare nuovi confini. Alla fine è un po’ il modo di intendere il mio ruolo da editore che si occupa di narrazioni territoriali: se, attraverso un lavoro di qualità, riuscirò a far amare un nostro libro a chi non è solitamente appassionato di lettura, avrò raggiunto almeno uno dei miei obiettivi.

Progetti per il futuro?

Te lo dico quando divento grande, va bene?

Grazie assai.

Grazie a te e a tutta la redazione de “Il Martino”.