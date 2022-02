Intervista ad Alessio Dandi, content creator abruzzese

Con oltre 500.000 seguaci su Tik Tok e 44.000 su Instagram, Alessio Dandi è uno dei content creator più apprezzati d’Abruzzo, ma non solo. Noto vocalist nei migliori locali adriatici, nel 2016 Alessio ha creato una pagina ormai storica del web agricolo, “Si scrive Abruzzo…” seguita da oltre 70.000 persone.

Ciao Alessio, è d’uopo partire alla maniera tradizionale: di chi si lu fije? Qual è il tuo paese?

Ciao Gino, sei sempre troppo gentile. Ije so’ lu fije di Zompaloggi di lu Crucifisse di Ciusandagnele e di Nghinghì. Da sempre c’è un certo astio tra le due famiglie, tant’è che i fratelli di mio nonno, orgogliosi uomini di destra, mi hanno cresciuto con il mantra: “li nghinghi ha simpre state comuniste, però mammete forse si salve“. Si scherza, fino ad un certo punto…

Quindi, come puoi ben capire, sono orgogliosamente angolano e vivo vicino al paese nella mia amata contrada Crocifisso.

E ‘nzomme, tutti questi numeri, io mi sento un poco boomer: che lavoro fai?

Dipende, in parte content creator per i miei canali social: creo video (alle volte) divertenti come passione ed è partito tutto dalla noia generata dal periodo di lockdown. Poi come vero e proprio lavoro, ho una società che si occupa di consulenza in comunicazione e marketing.

Su Instagram e su Tik Tok spesso posti degli scherzi ai danni della tua ragazza (Chiara Verzella, altra nota influencer e content creator abruzzese). Uno potrebbe pensare che sia roba facile, invece so bene quanto lavoro ci sia dietro. Come sei arrivato a preferire questo format e perché?

Povera Chiara, li crepe. Questo format è nato per puro caso, dal video della PlayStation che raggiunse in 4 ore più di 2 milioni di visualizzazioni, fino al video della trombetta che è tutt’ora uno dei video più visualizzati del 2021 su TikTok Italia. Assurdo, ma anche in questi piccoli video c’è tantissimo studio dietro.

Tu sai meglio di me – perché so la dedizione che ci metti – quanto il mondo dei social media richieda impegno, costanza, dedizione e creatività. Nel mio caso è un po’ diverso perché per poter fare uno scherzo ho una sola possibilità, sai quanti video non finiti ho nel telefono?

Ci vuole tantissimo tempo, ad esempio Chiara che genera dai 4 ai 7 video al giorno, tra contenuti per lei e produzione di contenuti per aziende, passa tutto il giorno a girare. Anche quando lavoravo full time negli eventi mi veniva detto “ma quello mica è un lavoro”. Ci sta, è un modo diverso di guadagnare ma questo non lo rende meno dignitoso di altri. Il web 3.0 rivoluzionerà il nostro modo di vedere, toccare e vivere il mondo, se non riusciamo ad apprezzare figure lavorative come il “content creator” nel 2022 vuol dire che il problema risiede in noi e non nel mondo che viviamo.

Il mondo di Tik Tok, vedi sopra: per sfondare ci vuole preparazione e studio. Sbaglio? Come vedi il futuro di questo social?

Ci vuole impegno, tantissimo impegno. Bisogna avere la voglia ed il tempo per generare contenuti sempre diversi e, soprattutto, la forza per ripartire anche quando qualcosa va male. La differenza tra il riuscire a creare un contenuto virale e quello di affermarsi all’interno di una piattaforma sta nella community (e tu lo sai bene). Come? In primis catturando l’attenzione delle persone, in secundis regalando loro qualcosa. Se fai un qualcosa tanto per farlo alla fine le persone lo notano e anche la piattaforma.

“Si scrive Abruzzo…”: perché hai deciso di dedicare una pagina all’Abruzzo?

Stavamo facendo un pranzo in campagna a casa di un amico, zona Congiunti. Avevamo mangiato una cosa coma 500 arrosticini (in 10 eh), non so quanto pane e pummadore ecc.. Ad un certo punto, guardando la tavola ancora piena di roba da mangiare, faccio una foto e ci scrivo: “Si Scrive Abruzzo, si Legge: chi fi? Ci l’alisse?”

Da lì il colpo di genio: apriamo una pagina abruzzese! Il resto è storia.

Se ti dico “Gianluca Vacchi”?

Ahah grande Gianluca Vacchi. Diciamo che tutto quello che ho fatto e detto lo rifarei, in senso lato. Per questo non ho molto da dire, solo che quando si è giovani si fanno delle cose perché spinti dal momento e dalle reazioni a caldo. L’Alessio di ora è molto più tranquillo. Lavora di giorno, ha un’azienda, a settembre frequenterà un MBA ed il sabato sera preferisce una bella sagra.

Ne approfitto per ingabbiarti già da ora! Ad agosto ti aspetto a Città Sant’Angelo, quest’anno rifaremo WHITELAND. Un unico mega tavolo lungo tutto il corso, tutti vestiti di bianco. Si mangia, si balla (se il covid lo permetterà) e si beve! Ti aspetto, eh!

Mo migne, un saluto e grazie per l’intervista.

Grazie a te e a tutta la redazione de “Il Martino”.