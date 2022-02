Jesi, Polizia Locale sempre più high tech: tutte le attività digitalizzate

JESI – I lavoratori della Caterpillar non mollano e oggi si sono spostati di fronte alla sede di Confindustria di Ancona, per manifestare a difesa del proprio posto di lavoro. Anche alla luce dell’interesse dimostrato da diverse realtà industriali, sia del panorama nazionale che di quello internazionale, chiedono che vengano congelati i licenziamenti in programma per il 24 di questo mese, al fine di trovare il tempo sufficiente a favorire le trattive . Dello stesso avviso il sindaco Massimo Bacci, che ha inviato una lettere ai vertici della multinazionale per chiedere di favorire le trattative, ma anche la riconversione industriale prendendosi l’onere della formazione dei dipendenti.

I lavoratori degli stabilimenti jesini di Caterpillar oggi hanno trasferito la protesta di fronte alla sede di Confindustria di Ancona, ma tengono a precisare che non si tratta una presa di posizione nei suoi confronti, ma semplicemente come simbolo di una . «Siamo convinti che stia Lavorando con il nostro stesso obiettivo, ovvero salvare i posti di lavoro» afferma un rappresentante dei lavoratori che prosegue: «ci piacerebbe però che ci fosse un confronto più libero ed aperto viste, finalmente, anche le ipotesi reali di possibili interessi all’acquisizione.»

Nei giorni scorsi infatti sono arrivate diverse manifestazioni di interesse da parte di aziende interessate a rilevare gli stabilimenti jesini. La prima è styata l’azienda lombarda Duplomatic, alla quale si sono aggiunte altre due realtà, una delle quali marchigiana, che hanno preferito però non rendere nota la propria sigla al momento.

Anche per favorire eventuali trattative e trovare il tempo per consentire un passaggio di testimone indolore per i 270 dipendenti il cui posto di lavoro è fortemente a rischio, il sindaco di Jesi ha scritto una lettera indirizzata al General Manager e all’amministratore delegate dello stabilimento marchigiano di Caterpillar, Kyle Price e Jean Mathieu Chatain, per chiedere di favorire questa fase e di dilatare i tempi attualmente previsti. Dopo aver ricordato che lo stabilimento della multinazionale è presente da diverso tempo nel territorio, oltre 25 anni, ha ribadito che «ha destato profondo sconcerto e incredulità l’annuncio, pochi giorni prima di Natale, della prossima chiusura dello stabilimento che, secondo dati pubblici e riconosciuti dalla stessa Caterpillar, rappresenta una eccellenza in termini di produttività». «Le modalità con cui questo annuncio è stato dato sono in palese contrasto con qualsiasi normale relazione industriale e con il comune buon senso».

Per questi motivi, unitamente al fatto che esistono aziende che si sono dimostrate interessate a rilevare gli stabilimenti e a preservare il posto di lavoro dei suoi 270 dipendenti, il primo cittadino jesino chiede «che sia dato un segnale di apertura ed in particolare che venga dato ulteriore tempo». Infine, il sindaco Bacci conclude: «sono certo che si potranno trovare, insieme al prezioso supporto delle organizzazioni sindacali, gli strumenti che consentano a Caterpillar di favorire in questa fase una piena riconversione industriale facendosi carico, come è giusto che sia, della formazione dei dipendenti che così sarebbero avviati verso queste nuove opportunità occupazionali».

