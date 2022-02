JESI – L’auto parcheggiata di fronte alla sede di Banca Intesa. Sul parabrezza è esposto un cartello che recita: «senza soldi non si vive, datemi la mia pensione». A portare avanti già da giorni la sua protesta di fronte alla banca, il signor Garotti Giorgio, invalido civile originario di Jesi precedentemente titolare di un’agenzia immobiliare, che non può accedere ai locali dell’istituto di credito e ritirare la propria pensione dal momento che non ha il vaccino anti Covid. Qualche tempo fa si è sottoposto ad una delicata operazione chirurgica, in seguito alla quale gli è stato asportato una porzione di un polmone. Per questo motivo ha richiesto l’esenzione dal vaccino, ma al momento non l’ha ottenuta.

Oggi ci racconta di essersi rivolto prima al proprio medico, poi al direttore sanitario della Asl e infine ad altri due dottori. Nessuno di questi gli avrebbe concesso una visita, pertanto si trova sprovvisto di esenzione, ma non è stato visitato per valutare se sia il caso o meno di procedere con la somministrazione del vaccino anti Covid, date le sue condizioni. Il pensionato ha ottenuto invece l’esenzione dall’indossare la mascherina.

Ovviamente si trova sprovvisto di Green Pass e questo gli impedisce di accedere ai locali della banca in cui ha il proprio conto corrente e ritirare la propria pensione di invalidità. Si trova anche sprovvisto di bancomat, pertanto non può prelevare nemmeno dallo sportello automatico. Il signor Garotti, l’invalido civile senza vaccino che sta portando avanti da giorni una protesta di fronte alla sua banca di Jesi, racconta: «a dicembre ero rimasto scoperto di poche decine di euro, una trentina. In quel caso gli impiegati della banca sono arrivati fino a casa mia per riscuotere. Adesso mi dicono che non possono uscire dalla porta e consegnarmi la mia pensione. Io non voglio entrare nel dibattito tra si vax e no vax, tra si green pass e no green pass. Io voglio soltanto la mia pensione e vorrei sapere che devo fare. L’esenzione non me la danno, ma nemmeno mi visitano per sapere se posso sottopormi al vaccino. Io nel frattempo vado avanti e continuerò con la mia protesta, un paio d’ore al giorno, perché purtroppo le mie condizioni non mi permettono di fare di più».