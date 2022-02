Le associazioni Mountain Wilderness, Lega Italiana Protezione Uccelli e Stazione Ornitologica Abruzzese hanno diffidato il Comune di Martinsicuro, che ha approvato un nuovo Piano Demaniale Marittimo prevedendo due nuove concessioni esattamente in aree dunali con vegetazione protetta e in siti di nidificazione del Fratino.

MARTINSICURO – Decisa presa di posizione di diverse associazioni ambientaliste attive nel territorio truentino, in seguito all’assegnazione da parte del comune di due nuove concessioni demaniali, una decisione che Mountain Wilderness, Lega Italiana Protezione Uccelli e Stazione Ornitologica Abruzzese definiscono «estremamente grave».

Hanno diramato una nota stampa in cui affermano che: «alle precise e circostanziate osservazioni inviate per tempo da Mountain Wilderness circa la presenza di ambiti dunali e vegetazione protetta, il tecnico incaricato della pianificazione dell’arenile ha sostenuto che nelle aree oggetto di concessione demaniale non sono presenti dune. Il Consiglio comunale ha quindi respinto l’osservazione volta a scongiurare il rilascio di due nuove concessioni in aree di rilevante interesse naturalistico».

La relazione del tecnico non ha convinto le associazioni che commentano: «basta fare un sopralluogo o osservare video e fotografie delle due aree per rilevare la presenza inequivocabile di dune con la relativa vegetazione spontanea. Sono presenti diverse specie proprie degli ambienti sabbiosi come, tra gli altri, il Ginestrino delle spiagge (Lotus creticus) e l’Erba medica marina (Medicago marina L.: Status di conservazione: VU – vulnerabile, ad alto rischio di estinzione) che colora di giallo in maniera scenografica la spiaggia. Inoltre le due nuove concessioni sono siti di riproduzione del raro Fratino. Tra l’altro il Comune stesso, nell’analisi della situazione, ha affermato che la specie è in drastico decremento numerico; poi però agisce per distruggere le poche aree di nidificazione rimaste!».

La nota conclude ricordando che «il Piano del Demanio Marittimo Regionale impone l’obbligo di preservare gli ultimi tratti di dune rimaste lungo il litorale abruzzese. Il Comune di Martinsicuro va nella direzione esattamente opposta».

Marta Viola di Mountain Wilderness afferma: «Mountain Wilderness, Lipu e Stazione Ornitologica Abruzzese chiedono all’Amministrazione comunale di annullare l’atto consiliare, perchè non è stato tenuto conto della valutazione ambientale strategica. Le aree designate sono tutelate dal piano demaniale regionale e il fratino è tutelata dalla convenzione di Bonn». Augusto De Sanctis di Stazione Ornitologica Abruzzese invece lancia un appello: «evitiamo gli eorrori del passato, non dobbiamo perdere la biodiversità della nostra costa, ma tutelare queste arre».