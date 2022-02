Il Sindaco Massimo Vagnoni ringrazia tutto il personale medico-sanitario e amministrativo della Asl, i medici della nostra città che si sono resi sempre disponibili e i volontari della Croce Verde impegnati in prima linea nelle vaccinazioni e nell’attività di screening con i tamponi.

In questi ultimi mesi il Comune di Martinsicuro è stato in prima linea nelle attività legate alle vaccinazioni e alla prevenzione del contagio da Covid-19. Nello spoke vaccinale organizzato dalla Asl di Teramo a Villa Rosa, presso il Distretto Sanitario di Base di via Amendola, in funzione dal 15 dicembre e fino al 31 gennaio scorso, per un totale di diciannove giorni, sono stati somministrati una media di 240 vaccini al giorno, per un totale di circa 4.500 dosi.

Sempre da metà dicembre fino alla fine di gennaio sono state svolte ben cinque sessioni di tamponi nelle scuole del territorio, oltre alla giornata dello scorso 8 gennaio quando si è svolta un’apposita sessione dedicata in vista della ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie grazie alla Croce Verde, alla Direzione Scolastica e al personale medico e infermieristico volontario.

«Ci teniamo a ringraziare di vero cuore, a nome dell’intera collettività, quanti hanno reso possibile questa importante attività al servizio del territorio” sottolinea il primo cittadino di Martinsicuro Massimo Vagnoni. «In particolare un grazie speciale va a tutti i volontari della Croce Verde di Villa Rosa sempre presenti e alle varie associazioni che operano sul nostro territorio svolgendo un’attività altamente meritoria, ai medici della nostra città che si sono messi a disposizione, agli infermieri ed al personale sanitario della Asl impegnato in prima linea, come pure il personale amministrativo presente nel Dsb di Villa Rosa al nostro fianco, ogni giorno, per organizzare al meglio tutti i servizi».