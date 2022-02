MARTINSICURO – «Sono un politico atipico, dico sempre le cose come stanno. Ho deciso di presentarmi alle prossime elezioni comunali con una lista civica che appoggerà la candidatura di Massimo Vagnoni». Così Marco Massetti rompe gli indugi sulle sue scelte in vista delle prossime Amministrative ed annuncia la sua candidatura: «in questi anni passati all’opposizione, ho notato maggior ascolto delle nostre proposte da parte dei membri dell’Amministrazione, più che dalle altre forze all’opposizione. Il mio intento è far crescere il paese di Martinsicuro, valorizzandone storia e importanza. Non guardo a interessi politici o a colori di partito, ma mi relaziono con le persone e ascolto le loro esigenze.»

Manca ancora l’ufficialità, attesa per la settimana prossima, ma Marco Massetti, che alla scorsa tornata elettorale era il candidato del Movimento 5 Stelle, correrà con una lista civica che appoggerà la candidatura dell’attuale sindaco Vagnoni: «sono ancora un “grillino”, credo ancora nelle istanze e nei valori fondanti il Movimento. Poi a livello politico le cose sono cambiate, ma d’altronde la strategia a livello nazionale del Movimento è quella di stringere alleanze locali, per poter amministrare il territorio». Proprio in quest’ottica, Massetti è stato tra i fautori del contenitore di centro sinistra “Piazza Grande”, con la quale poi però si è consumata una frattura: «la strada più percorribile sembrava quella di allearsi con Partito Democratico, come accade in moti Comuni e Regioni. Io ho provato a creare una spinta verso una grande maggioranza accumunata dagli stessi intenti, purtroppo però questa idea è naufragata a causa di diverse strategie politiche».

Il riferimento è alla mancata elezione di Marco Massetti al Consiglio Provinciale, sfumata per una manciata di voti: «poteva essere una grande opportunità per il territorio non solo martinsicurese, ma dell’intero litorale, dal momento che ora manca la rappresentatività della costa.» Anche dal punto di vista delle alleanze politiche Massetti ha qualcosa da ridire: «noi abbiamo sempre detto che non avremmo preso in considerazione l’idea di estendere il discorso anche a Città Attiva, trovando il favore di tutti i gruppi. Subito dopo che abbiamo rotto, Città Attiva è entrata a far parte di Piazza Grande e credo che questo sia abbastanza esplicativo. Io sfido chiunque a venirmi a dire che ho detto o fatto qualcosa di contrario a quanto dichiarato. Stare all’opposizione non significa dover solo dire sempre no, ma anche contribuire allo sviluppo del territorio e devo dire che l’Amministrazione ha ascoltato le nostre proposte: piano spiagge, cimiteri e antenne, giusto per fare qualche esempio».

«A livello personale – conclude Massetti – non ho nulla contro i consiglieri di minoranza, che sono tutte persone preparate. Purtroppo però, in molti casi devono rispondere a logiche di partito, anteponendole ai bisogni del comune. Invece dobbiamo lavorare per il bene del territorio. C’è da ridiscutere, ad esempio, il nuovo piano regolatore ed è necessario farlo seguendo una precisa idea di sviluppo. Ricordiamoci che Martinsicuro non appartiene ai turisti d’estate, ma ai martinsicuresi sempre.»