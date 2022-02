A pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo in Italia del tour The Magic Piano, la nuovissima avventura live nei teatri e nelle arene in partenza a settembre 2022, Mika svela oggi la data della grande anteprima: lunedì 19 settembre all’Arena di Verona, il tempio italiano della musica nel mondo.

Mika – The Magic Piano tour, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners, è molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, ​​per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia. La connessione tra artista e pubblico, l’energia e l’intensità delle performance non mancheranno nel set teatrale così come nelle arene, ma le vibes saranno diverse e sempre nuove.

A Verona le due tappe saranno appunto il 19 settembre all’Arena e il 18 settembre al Teatro Filarmonico.

Nello spettacolo a teatro, pensato appositamente per questo tour, la scena sarà essenziale, la dimensione contenuta, con più dialoghi e arrangiamenti acustici. Lo show in Arena richiama quello che MIKA porterà in giro per il mondo (tra le altre date, Montreal -Bell Centre Arena- il 9 aprile e Coachella il 15 e 22 aprile) ma arricchito e integrato per l’occasione, con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo di riservare ai fan sorprese spettacolari.

Comune denominatore del tour The Magic Piano sarà appunto il piano magico di Mika, al centro di entrambi gli spettacoli: amico fedele, compagno di creazioni sin dalla adolescenza, narratore di storie, scatola magica di un’esplosione di colori, idee, follie.

I biglietti per le date di Verona saranno in vendita dalle ore 12:00 di martedì 15 febbraio su Ticketone e Ticketmaster.

MIKA – THE MAGIC PIANO

TOUR NELLE ARENE E NEI TEATRI

LE DATE

VERONA (grande anteprima)

18 settembre 2022 – TEATRO FILARMONICO

19 settembre 2022 – ARENA DI VERONA

FIRENZE

21 settembre 2022 – TEATRO VERDI

22 settembre 2022 – NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 – TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 – PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 – MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 – PALAZZO DELLO SPORT

MIKA

Con 5 album in studio e una lunga lista di singoli di successo internazionale (tra cui Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Popular Song, Stardust, Elle Me Dit e Tomorrow), Mika si è imposto come uno dei più originali cantautori di questa generazione, costruendo una realtà gioiosa e colorata del pop alternativo. Mika ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti nel mondo della musica e delle arti, tra cui Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue, la leggendaria attrice francese Fanny Ardant, il premio Nobel Dario Fo, la superstar cinese Karen Mok e il famoso compositore e direttore d’orchestra Simon Leclerc.

Nella sua carriera lunga oltre 15 anni, MIKA ha collezionato moltissimi riconoscimenti, vendendo oltre 10 milioni di album, raggiungendo oltre 3 miliardi di stream e più di 1 miliardo di visualizzazioni dei suoi video in tutto il mondo – ricevendo nel frattempo dischi d’Oro o di Platino in 32 paesi – ed è stato inoltre nominato e ha vinto premi ai Brits, ai Grammy, agli Ivor Novello, ai World Music Awards e agli MTV Awards in Europa, Asia, Australia e Giappone. È stato anche insignito del prestigioso titolo di “Cavaliere dell’ordine delle Arti e delle Lettere” in Francia ed ha recentemente ottenuto un’onorificenza dall’Ordine Nazionale Libanese al Merito per il suo impegno nella raccolta fondi dopo il disastro delle esplosioni a Beirut nel 2020: Mika ha realizzato un evento in streaming, dedicato al suo paese natale, che ha raccolto oltre 1 milione di euro destinati alla Croce Rossa libanese e a Save the Children.

Conosciuto in tutto il mondo come uno straordinario performer dal vivo, l’attività concertistica lo porta a esibirsi costantemente in tour in tutti e cinque i continenti, dai teatri americani alle arene d’Europa, Corea e Giappone. Superando ogni barriera di genere e di confine, dà vita a show che si adattano perfettamente ai teatri, agli stadi, ai festival estivi e persino ai teatri d’opera italiani per i suoi spettacoli sinfonici, per non parlare dei concerti che hanno segnato la sua carriera al Parc des Princes, allo Stade de France, e recentemente al Palais de Versailles, alla Philarmonie e a Bercy. Dopo la pausa pandemica, il suo tour riprenderà questa primavera dal Nord America, con due tappe al Coachella e date al Bell Centre Arena di Montreal e al Kings Theatre di Brooklyn, prima di tornare in Europa per un lungo tour.

Annunciato come conduttore dell’Eurovision Song Contest con Laura Pausini e Alessandro Cattelan, il poliedrico Mika si è anche distinto in televisione a livello internazionale come coach di The Voice France e dell’edizione italiana di X Factor. Forse il suo risultato più impressionante è stato concepire, creare e curare meticolosamente il suo spettacolo di varietà Stasera CasaMika, un originale one-man show pieno di musica, intrattenimento e racconti di un viaggio molto particolare attraverso l’Italia. Lo show è andato in onda per due anni consecutivi su Raidue ed è valso a MIKA il premio Rose d’Or dell’EBU per il miglior varietà nel 2017.

Nel corso della sua carriera Mika ha avviato una miriade di progetti creativi che spaziano dal lavoro come illustratore, a quello di editorialista e fashion designer, product designer collaborando con marchi come Coca Cola e Swatch e più recentemente realizzando la sua prima installazione sonora museale. MIKA sta scrivendo la colonna sonora del suo primo film, lavorando al suo sesto album in studio e alla conduzione dell’Eurovision di quest’anno: il 2022 potrebbe essere il suo anno più entusiasmante!