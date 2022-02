Montemarciano, night club spacciato per bar: scatta la chiusura

MONTEMARCIANO- Doveva trattarsi di un bar dedito alla somministrazione di alimenti e bevande, o almeno per tale veniva spacciato, ma in realtà sulla relativa pagina Facebook il locale veniva presentato come “uno dei più grandi Night Club del centro Italia“. Per queste ragioni, in seguito ai controlli delle Forze dell’Ordine, il Questore di Ancona ne ha disposto la chiusura per 20 giorni oltre alla multa comminata alla titolare e al suo compagno, nonché ex socio del locale.

Il 4 febbraio scorso gli agenti della Divisione Pasi della Questura di Ancona, in collaborazione con il Commissariato di Senigallia, hanno deciso di effettuare un controllo nel locale, a Montemarciano, fingendosi clienti. Una volta entrati questi sono stati subito indirizzati ad entrare in una sala bar dove si trovavano una decina di ragazze vestite in maniera piuttosto provocante. Gli agenti hanno quindi appreso da un addetto che potevano effettuare una bevuta in compagnia delle ragazze al costo di 15€, mentre con un ulteriore sovrapprezzo di 150€ avrebbero potuto appartarsi con esse nel privé.

Notato il comportamento delle ragazze, in evidente attesa dei clienti, e i camerini adibiti a privé, gli agenti si sono qualificati. Dagli accertamenti è risultato che le ragazze erano ingaggiate come “figuranti di sala” il che già depone per l’organizzazione di un’attività non di mera somministrazione di bevande e alimenti, ma di intrattenimento e spettacolo.

All’ingresso del locale, munito di casacca con la scritta “security” è stato identificato un uomo assunto irregolarmente da una società di servizi fiduciari di Monte San Vito. Alla titolare è stato inoltre contestata l’assunzione irregolare di 3 dipendenti, su 10 totali, e la mancata assunzione dell’addetto antincendio.

Infine il personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza ha provveduto a contestare alla titolare anche la violazione della mancanza di licenza (per attività di intrattenimento e spettacolo) che prevede, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa da 258€ a 1.549, il fatto che il Comune di Montemarciano, ovvero l’ente titolare, disponga la cessazione di tutte le attività.

Sia la titolare del night club spacciato per bar che il suo compagno risultano peraltro già indagati per falso e per avere organizzato attività di pubblico spettacolo senza autorizzazione. L’uomo ha anche diversi precedenti, fra i quali, il porto abusivo di armi e la bancarotta fraudolenta.