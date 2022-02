Morto a 16 anni, l’ira degli studenti: «avete le mani sporche di sangue»

FERMO – Un coro unanime di cordoglio si è alzato nella giornata di oggi per la scomparsa del fermano Giuseppe Lenoci, lo studente morto a 16 anni durante l’alternanza scuola-lavoro. Il giovane è rimasto tristemente coinvolto in un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato di un corso di formazione professionale in termoidraulica.

Una morte che ha scatenato numerose proteste in tutta Italia da parte dei giovani dell’Opposizione Studentesca d’alternativa che chiedono l’abolizione immediata dell’alternanza scuola lavoro nonché le dimissioni del ministro Bianchi: «le vostre mani sono sporche di sangue» si legge in un post su Facebook dell’UDS, altra organizzazione studentesca: «questa morte, prosegue il post, si aggiunge ad una lunga lista di morti sul lavoro e all’interno delle scuole, morti causate da un sistema malato, orientato solamente al profitto. Vogliamo, concludono, sicurezza dentro e fuori le scuole, vogliamo che l’alternanza scuola lavoro venga abolita e gli stage vadano aboliti a favore dell’istruzione integrata».

Una morte che ha lasciato attonita l’intera comunità di Monte Urano, dove Giuseppe viveva con la sua famiglia, padre e madre e un fratellino minore a cui era legatissimo: «la famiglia di Giuseppe è letteralmente distrutta, – ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Arnaldo Salvatori, legale della famiglia ma anche vicino di casa della stessa – l’unica cosa che uno non vorrebbe mai ricordare è la morte del proprio figlio. I genitori mi hanno raccontato che Giuseppe era al secondo stage e che era molto soddisfatto di ciò che faceva: tornava a casa stanco ma contento. Nel fine settimana faceva le sue partite di calcio, ha aggiunto il legale, credo che giocasse con una squadra, era amante del calcio, un ragazzo semplice e perbene».

Anche il consiglio regionale delle Marche ha voluto ricordare il giovane prematuramente scomparso, con un minuto di silenzio in apertura della seduta consiliare di questa mattina: «quello della sicurezza, più specificatamente nei luoghi di lavoro, è una tematica che richiama le istituzioni e la comunità tutta ad un grande senso di responsabilità» ha detto il vicepresidente dell’Assemblea regionale Dino Latini chiedendo il minuto di silenzio.

«Abbiamo perso in questo tragico incidente un figlio anche noi. E’ una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola» , a scriverlo in una nota è il preside dell’istituto degli Artigianelli di Fermo frequentata da Giuseppe Padre Sante Pessot, «i nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni, spiega il preside, nel rispetto delle normative nazionali e regionali».

Sulla tragica vicenda dello studente morto a 16 anni durante l’alternanza scuola-lavoro è infine intervenuto anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha ribadito la necessità di modificare la normativa sull’alternanza scuola lavoro, coinvolgendo anche le regioni: «tutta la mia vicinanza da padre va alla famiglia, ha sottolineato il ministro, ma occorre distinguere tra alternanza scuola lavoro e la formazione professionale . Gli enti che erogano la formazione professionale sono molto seri, ma è chiaro che insieme alla regioni dobbiamo rivedere questo sistema: l’educazione e la sicurezza deve essere ciò che guida anche questi periodi fuori dai centri di formazione professionale».