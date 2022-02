Pesaro, hacker sapeva esattamente quando dovevano pagare le slot machine di tutta Italia

PESARO – Un laboratorio informatico da cui un hacker era in grado di monitorare le slot machine di tutta Italia per sapere il momento in cui erano prossime ad elargire la vittoria e farsi trovare pronti all’appuntamento. È quanto hanno scoperto, e smantellato, oggi gli uomini del Comando Provinciale di Pesaro. Ad attuare, la truffa delle slot machine un uomo di 36 anni.

Aveva allestito presso un’abitazione situata in provincia di Pesaro, un laboratorio da cui riusciva ad accedere ai sistemi informatici di diverse società concessionarie che gestiscono “macchinette” in tute le regioni, attraverso password acquisite in maniera illecita. L’uomo attuava la sua truffa introducendosi nei portali di controllo ed era quindi in grado di sapere in ogni momento lo stato delle slot e se erano prossime alla vincita. Grazie a queste informazioni sapeva dove recarsi, o inviare un complice, per riscuotere facilmente la vincita. In questo modo svuotava, o incaricava di svuotare, gli apparecchi e li utilizzava pressoché come bancomat.

Le indagini, ancora in corso, hanno permesso agli inquirenti di raccogliere diverso materiale con cui formulare le accuse di accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica.

Le fiamme gialle hanno sequestrato, catalogato e nominato con l’ausilio di un esperto informatico, oltre 40 computer e gli smartphone che l’hacker utilizzava per introdursi nel sistema di gestione e controllo delle slot machine.