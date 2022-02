Pesaro, incidente stradale sulla SS 16

PESARO – Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Tributaria della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione ad un provvedimento firmato dal Gip di Pesaro, relativo ad un sequestro preventivo per una somma pari a 400 mila euro, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di una consistente evasione fiscale. Sono stati quindi sequestrati conti correnti ed altri beni, per la somma dell’importo equivalente all’evasione.

L’operazione si inserisce nel contesto della stretta collaborazione tra fiamme gialle, Agenzie dell’Entrate e Procura, che hanno stipulato un protocollo d’intesa volto a rafforzare lo scambio di informazioni. In questo caso, la maggior circolazione dei dati e le verifiche incrociate, hanno permesso di portare alla luce l’evasione fiscale. L’indagine è partita in seguito ad un preliminare accertamento di natura fiscale, per omesso versamento delle ritenute fiscali per gli anni 2018 e 2019, eseguito dai funzionari dell’agenzia delle Entrate nei confronti del titolare di una società con sede a Gradara. Da qui, è scaturita la segnalazione all”Autorità Giudiziaria, che ha istituito il procedimento penale per i reati tributari rilevati, assumendo la direzione delle indagini.

Si è arrivati così al sequestro preventivo equivalente di denaro e beni per l’importo stimato dell’evasione fiscale scoperta a Pesaro, ovvero circa 400 mila euro. Le fiamme gialle hanno così posto i sigilli a conti bancari contenti 30 mila euro e a 3 unità immobiliari il cui valore ammonta ad oltre 300 mila euro.