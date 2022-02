Pesaro, sequestro preventivo da 400 mila euro per evasione fiscale

ANCONA – Oltre un centinaio gli interventi che le fiamme gialle hanno compiuto dal pomeriggio a notte inoltrata, per far fronte ai disagi procurati dalla copiosa nevicata che ha investito ieri le Marche. Decine le richieste di soccorso provenienti da tutte le provincie del territorio marchigiano. La maggior parte riguardava automobilisti in difficoltà ed ostruzioni cadute sulle strade. Fortunatamente però, non si segnalano feriti o danni ingenti.

Ieri, si è verificato un incidente lungo la Strada Provinciale Corinaldese nei pressi della Chiesa del Brugnetto. Per cause ancora in fase di accertamento due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro coinvolgendone un terzo. La squadra di Senigallia in collaborazione con i Sanitari del 118 ha estratto una ragazza dai mezzi coinvolti, trasportata, insieme ad altre due persone, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia. Le fiamme gialle hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona e la Polizia Municipale.

A Cagli una quadra dei Vigili del Fuoco ha effettuato un intervento per soccorrere una famiglia presso un rifugio nel Comune di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino, che a causa dell’intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa.

I disagi dovuti dall’abbondante nevicata nelle Marche si sono protratti fino a stamattina, quando è avvenuto l’ultimo incidente segnalato, nella provincia di Ancona. Presso la frazione Cassero una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per recuperare un’auto uscita di strada e finita nella scarpata sottostante, dove è presente una fitta vegetazione. La persona alla guida è stata soccorsa dai Vigili del fuoco e dal 118 di Agugliano. L’auto è stata in seguito recuperata con l’autogru.