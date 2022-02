San Benedetto del Tronto, i Tiromancino ripartono dal Palariviera con la data zero del Tour “Ho cambiato tante case”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Federico Zampaglione e i Tiromancino sono tornati ieri sera con il “Ho cambiato tante case Tour 2022” al PalaRiviera di San Benedetto, uno spettacolo prodotto da Trident Music in collaborazione con la Best Eventi.

Un live intimo ed intenso che ha regalato al pubblico due ore di spettacolo unico ed emozionante, costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano, a cui si sono aggiunti gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album Ho cambiato tante case.

Il tour è stata l’occasione per riportare la band di Federico Zampaglione in giro per l’Italia dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui“.

Da perfetto padrone di casa Zampaglione apre il concerto facendosi avanti su un palco vuoto e silenzioso, alle spalle gli strumenti musicali coperti da lenzuola bianche che metaforicamente rappresentano, come racconta lo stesso cantautore romano, le tante case che ha cambiato nel corso della sua vita, gli innumerevoli traslochi che però sono stati sempre fonte di ispirazione per la scrittura. Non perde occasione per ringraziare il pubblico della sua presenza, in un momento storico non facile come quello che stiamo vivendo.

Sono le note di Ho cambiato tante case, voce e chitarra, ad aprire con delicatezza il live. Eccoci papà, Quasi 40 che l’artista dedica ai suoi genitori, Immagini che lasciano il segno per la figlia Linda, coinvolgono il pubblico in una dimensione molto intima, dove Zampaglione dialoga e racconta aneddoti legati a questi brani. Le emozioni proseguono fino a La descrizione di un attimo, I giorni migliori, Imparare dal vento che chiude la prima parte del concerto.

Cambia lo scenario. La band abbandona il palco, luci basse e lo spettatore si ritrova in un vero e proprio salotto. Cinque poltrone vuote che ricostruiscono il momento “salotto di casa” come afferma lo stesso Zampaglione, che vuole condurre gli spettatori proprio ad ascoltare la musica nella sua dimensione più intima, la musica che ogni artista si ritrova a suonare sul proprio divano di casa. Da solo, chitarra al collo, delizia la platea con un pezzo di blues, poi in coppia col chitarrista Antonio Marcucci Finchè ti va per arrivare con tutta la band a Piccoli miracoli e Dove tutto è a metà.

Per ogni data del Tour i Tiromancino hanno indetto un Contest di voci nuove. Il vincitore avrà la possibilità di esibirsi sul palco con la band, la sera stessa del concerto. Ieri sera infatti è stata la volta di Alessandra Doria di Porto Sant’Elpidio, che ha avuto l’onore di duettare con Zampaglione con L’odore del mare.

Non mancano due omaggi di pura poesia a due grandi della musica italiana: Com’è profondo il Mare di Lucio Dalla e Un Tempo Piccolo dedicato a Franco Califano. La band romana continua a sfoggiare tutti i più grandi successi del suo repertorio in un live intimo e al tempo stesso caldo ed emozionante.

Due destini chiude la prima tappa del Tour che sembra aver restituito pienamente per alcune ore una dimensione di normalità. Zampaglione e tutti i musicisti salutano il pubblico, un caloroso ringraziamento: “Un grazie gigantesco che va a voi per essere qui”. Tutti in piedi , con un caldo applauso che segna la ripartenza dei Tiromancino e della musica live, dopo due anni di assenza forzata e che prosegue con altre numerose date.

26.02.22 – SENIGALLIA (AN) – Teatro La Fenice

03.03.22 – BOLOGNA – Teatro Manzoni

04.03.22 – TORINO – Teatro Colosseo

05.03.22 – BRESCIA – Gran Teatro Morato

10.03.22 – ROMA – Auditorium della Conciliazione

11.03.22 – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

17.03.22 – FIRENZE – Teatro Verdi

18.03.22 – MILANO – Teatro Lirico Giorgio Gaber

19.03.22 – PADOVA – Gran Teatro Geox

25.03.22 – BERGAMO – Teatro Creberg

26.03.22 – VARESE – Teatro di Varese

31.03.22 – NAPOLI – Teatro Augusteo

01.04.22 – BRINDISI – Nuovo Teatro Verdi

02.04.22 – COSENZA – Teatro Rendano

10.04.22 – GENOVA – Politeama Genovese

11.04.22 – LA SPEZIA – Teatro Civico

12.04.22 – SAINT VINCENT (AO) – Palais

14.04.22 – PARMA – Teatro Regio