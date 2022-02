Ancona, suicidio assistito: deciso il farmaco per Mario

ANCONA – Serata turbolenta per i volontari della Croce Verde di Jesi. Un uomo ubriaco di 38 anni residente a Falconara, aggredisce il personale sanitario intervenuto per prestargli soccorso, provocando ferite e danni. L’episodio è avvenuto ieri sera nel comune di Camerata Picena. Poco dopo le 21, praticamente in coincidenza con l’inizio del del turno serale, agli operatori è giunta una richiesta di intervento per assistere un ragazzo in preda ai fumi dell’alcol, che stava dando in escandescenze.

L’uomo infatti, stava mantenendo un atteggiamento aggressivo, molesto e violento per la strada. Quando il personale sanitario è giunto sul posto, ha trovato già presenti le forze dell’ordine. Vano ogni tentativo di tranquillizzarlo, così come infruttuosi si sono rivelati gli sforzi per caricarlo sull’ambulanza. Allora è stata chiamata anche un’automedica da Chiaravalle, ma la situazione è definitivamente degenerata.

L’ubriaco dà di matto, aggredisce il personale sanitario e si scaglia contro i mezzi, provocando lesioni agli operatori intervenuti per prestargli soccorso e danni all’ambulanza con cui sono arrivati. Al punto che, una volta che sono finalmente riusciti ad accompagnarlo all’ospedale di Torrette, si sono trovati costretti a sospendere il servizio per alcune ore. L’ambulanza necessitava di interventi di manutenzione e gli stessi operatori sanitari, usciti malconci dalla colluttazione col giovane esagitato, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e farsi sostituire da un’altra squadra. Due di essi sono rimasti contusi ed hanno riportato alcune lesioni e ferite, che la prognosi ha giudicato guaribili in 10 giorni.