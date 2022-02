Vaccinazione Covid: da oggi via alle somministrazioni Novavax in Abruzzo, ecco dove

PESCARA – Una delle primissime famiglie ucraine arrivate in Abruzzo da questa notte è a Pescara dov’è questa mattina è stata ospitata dal gruppo dell’Udc di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli. Come riporta l’Ansa, a Pescara dopo un viaggio lunghissimo in auto, sono arrivati Bozhena 32 anni, con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne.

“Ad accoglierli alla dogana della Romania – spiega il papà Valerio che lavora in Italia – sono andato io dopo che mia moglie con la sorella e i bambini era partita in macchina da Černivci che è una città dell’Ucraina, capoluogo dell’oblast’ omonima, nella Bucovina del Nord, nella regione occidentale del Paese. Alla frontiera romena di Siret – spiega l’uomo grazie alla traduzione della suocera che vive in Italia da molti anni – ho riabbracciato mia moglie e i miei figli. Alla frontiera romena c’era una fila incredibile di persone e auto in uscita dal Paese. Abbiamo dovuto attendere quasi 24 ore per passare. Ora siamo in Italia e siamo felici perché la situazione in Ucraina è sempre più difficile”.

Come riporta l’Ansa, il capogruppo dell’Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli si sta occupando di dare una sistemazione a questa famiglia: “Questa è Pescara. Una città solidale e accogliente che lavora per l’integrazione. Ora dobbiamo pensare a dare un alloggio a questa donna con la sorella minorenne e due figli di 4 anni. Ho già contattato il sindaco Masci e il presidente del Consiglio Comunale e ovviamente l’assessore all’Ascolto del Disagio Sociale che farà da tramite con le Politiche Sociali che si occuperanno di trovare loro una sistemazione”.