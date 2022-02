Visite all’ I.I.S. Alessandrini-Marino per la proroga delle iscrizioni alle scuole

TERAMO – Chi fosse interessato, ha ancora la possibilità di effettuare visite all’ I.I.S. Alessandrini-Marino, in vista dell’iscrizione al prossimo anno scolastico. Il Ministero dell’Istruzione infatti, con nota n. 133 del 28 gennaio 2022, ha prorogato alle ore 20:00 del 4 febbraio 2022, la scadenza per le iscrizioni online alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. La decisione è stata presa a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti difficoltà da parte delle famiglie nell’effettuare le iscrizioni.

In considerazione della nuova scadenza, l’Istituto di Istruzione Superiore Alessandrini-Marino di Teramo informa le famiglie, le quali abbiano necessità del supporto dell’Istituto ai fini della formalizzazione della domanda di iscrizione che, da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022, gli uffici della segreteria didattica resteranno aperti per le visite sia in orario antimeridiano (dalle ore 08:00 alle ore 13:00) che pomeridiano (dalle ore 15:00 alle ore 18:00).

Inoltre il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Nardini, invita i genitori degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia, interessati a compiere visite nei locali dell’ I.I.S. Alessandrini-Marino in orario pomeridiano, a telefonare (nei giorni feriali e in orario antimeridiano) allo 0861/411762 per prenotare la visita, chiedendo di uno dei seguenti Referenti per l’Orientamento:

Prof. Marcello Farinelli

Prof. Roberto Arduini

Prof.ssa Amalia Savini

Prof. Gianfranco Romantini

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente in materia anti-Covid, per accedere ai locali dell’Istituto sono obbligatori Green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Coloro che, per qualunque motivo, fossero sprovvisti del suddetto Green pass, possono effettuare la procedura di iscrizione a distanza, previo appuntamento telefonico, avendo a disposizione i seguenti dati: luogo e data di nascita, codice fiscale, dati dello stato di famiglia, indirizzo di residenza, indirizzo valido di posta elettronica, recapiti telefonici in uso.