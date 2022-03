MARTINSICURO – Nuovo incidente stradale all’incrocio tra via Colombo, via Molise e via Trento. In seguito allo scontro odierno, avvenuto nella tarda mattinata, una vettura si è schiantata contro un albero dopo l’impatto con un altro mezzo.

L’incidente arriva a pochi giorni da un sinistro simile nello stesso punto e non si tratta di episodi isolati. Quell’intersezione infatti è diventata un crocevia di incidenti da quando l’impianto semaforico è rimasto spento.

Il semaforo che regola l’incrocio a quattro infatti, da circa un mese è fuori uso a causa di un guasto. La riparazione però sta richiedendo più tempo del previsto dal momento che si sono resi necessari ulteriori interventi alla linea elettrica, come spiegato dal sindaco Massimo Vagnoni. Il primo cittadino ha specificato che l’intervento costerà, tra scavi e nuove forniture, crca 20 mila euro.

Pertanto fino a che non saranno completate le opere di ripristino dell’impianto semaforico che regola l’intersezione tra via Colombo, via Molise e via Trento a Martinsicuro, agli automobilisti si raccomanda la massima prudenza quando si impegna l’incrocio.