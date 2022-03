JESI – Due focolai di Covid sarebbero scoppiati presso due differenti case di riposo in Vallesina, a Jesi e Maiolati Spontini. Non preoccupano al momento le condizioni di salute dei 54 ospiti e dei 18 operatori di una casa di riposo di Jesi in cui si è sviluppato un focolaio Covid. Tutte le persone coinvolte avevano completato tutti i richiami del vaccino previsti e solo tre di essi sono stati ricoverati. Uno in ospedale, presso il reparto Covid, gli altri presso Rsa.

Immediatamente, era scattato il protocollo di sicurezza e tutti gli ospiti erano rimasti in isolamento dentro le loro camere. Le visite dunque sono sospese, ma i familiari possono mettersi in contatto con loro e sincerarsi delle loro condizioni tramite dispostivi multimediali quali smartphone, tablet e computer. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a tamponi effettuati a cadenza regolare finché non sarà ripristinata la normalità e potranno riaprire le porte della struttura. Mentre alcuni operatori socio-sanitari sono stati assunti per far fronte a questa piccola emergenza, tutto il personale si è reso disponibile per sopperire alle assenze e coprire anche i turni dei colleghi impossibilitati a lavorare al momento.

Ma non c’è solo questa situazione a tenere in apprensione. Sono due infatti le case di riposo in Vallesina in cui sono scoppiati focolai di Covid. Una situazione simile infatti si sarebbe verificata anche a Maiolati Spontini, dove diversi ospiti di una struttura per anziani hanno manifestato ieri sintomi riconducibili al Covid. Subito è scattato il protocollo di sicurezza, con relativi test rapidi, che avrebbero dato diversi risultati positivi. Attesi per domani i tamponi molecolari.