Dall’8 marzo i canali tv nazionali convertiti nel nuovo formato digitale: lo switch off delle Marche dal 15 al 24 marzo

ANCONA – Un lungo corteo, in cui non mancavano i bambini, per dire con forza No alla guerra e auspicare che si possa arrivare in fretta ad una soluzione pacifica del conflitto in atto. È quanto andato in scena ieri per le strade di Monte San Vito, ad opera del Comune. Il locale circolo del Partito Democratico ha raccolto l’invito a partecipare ed ha cercato di radunare il maggior numero di persone possibile. Oggi poi, ha anche voluto dedicare un pensiero alla Festa delle Donne. Di seguito i comunicati:

«Una passeggiata per la pace con tanti bambini. Come Segretario del Circolo PD di Monte San Vito – afferma Donato Acanfora – ho ritenuto importante partecipare ed invitare la cittadinanza alla partecipazione per ribadire il nostro NO alla guerra e per ribadire l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di importanti canali umanitari che permettono ai soccorsi di portare aiuti ed al popolo Ucraino stesso di mettersi al sicuro.

L’Europa deve fare la sua parte, le sanzioni da sole non bastano e soprattutto rischiano di rivelarsi un boomerang per la stessa nostra economia, oltre che mettere in ginocchio la popolazione Russa, in gran parte innocente e contraria alla guerra. Serve una diplomazia forte e decisa per mettere all’angolo Putin e le sue manie da super uomo, e processarlo per quello che è, un criminale. Ribadiamo l’esigenza delle piazze, utilissime per formare una coscienza collettiva in opposizione a questi crimini, ma le piazze vanno poi accompagnate dalla proposta, dalle azioni.

Come Circolo PD di Monte San Vito abbiamo promosso una raccolta fondi immediata tra iscritti, simpatizzanti e cittadinanza, questa ci ha permesso di fare un primo invio di farmaci e prodotti medicali utilizzando il canale della Comunità Ucraina nelle Marche ed a stretto giro faremo un secondo invio non escludendo altri canali ufficiali, come ad esempio la Caritas locale. Sono situazioni straordinarie a cui necessitano risposte straordinarie ed immediate dove società civile, politica e soprattutto istituzioni devono saper andare oltre le proprie possibilità mettendo in campo risorse ed energie proprie.

Questo 8 marzo non può non farci sentire al fianco delle donne, vittime dei più disparati crimini di guerra. Ci sono donne che stanno #piangendo i propri figli, mariti, padri, fratelli che stanno combattendo o sono caduti in guerra. Ci sono donne in fuga sotto le bombe, costrette a lasciare le loro case per mettere in salvo se stesse e i figli piccoli.

E che dire delle donne che, sfidando pestaggi, arresti, vendette, stanno manifestando coraggiosamente contro la guerra? Ci sono donne che stanno prendendo in consegna bambini e bambine che sconosciuti affidano loro prima di tornare indietro a combattere o a prendere altri parenti.

Ma anche donne che non possono scappare perché madri di figli gravemente malati, disabili, intrasportabili e che restano quindi ostaggio delle loro mura esposte ai lanci di missili e bombe.

Storie di disperazione ma insieme anche di incredibile dignità e forza, storie di donne dalle vite devastate per sempre e che pure non si arrendono.

Alcune stanno scegliendo di combattere nelle file della resistenza, in prima linea o nelle retrovie.

A loro dedichiamo questo 8 marzo.

A tutte le donne che trovano sempre la forza di reagire

A tutte le donne forti

A tutte le donne…».