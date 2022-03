GdF Macerata: lotta al “caporalato”. Agli arresti domiciliari un imprenditore per sfruttamento del lavoro￼

MARCHE- Non si ferma il calo dei residenti nelle Marche, guardando ai dati diffusi da Istat. Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del censimento permanente della popolazione italiana effettuato dall’Istat, la regione perde 14.436 residenti.

Macerata (-3.405) e Fermo (-2.027) sono le province che registrano la maggior diminuzione in valori assoluti a fronte invece della ridottissima diminuzione di abitanti nella provincia di Ancona (che registra un decremento in valori relativi pari allo 0,6%).

Rimane sostanzialmente invariata la densità abitativa delle province marchigiane, che vede in testa Ancona (236,6 abitanti ogni km2) e Fermo (196,7 abitanti per km2), a fronte di Macerata, che registra invece la più bassa densità con soli 110,6 abitanti per km2.

Tra il 2019 e il 2020 solo 26 dei 227 comuni marchigiani non hanno subito riduzioni di residenti. Tra di essi spicca il boom di Porto Sant’Elpidio. La cittadina costiera del fermano infatti ha fatto registrare il massimo incremento comunale in valori assoluti con 312 persone in più registrate all’anagrafe. Al vertice inferiore della scala si colloca invece Ascoli Piceno, che perde 850 residenti, seguita da Fabriano (-844) e Pesaro (-836). In termini relativi la maggior diminuzione è invece registrata a Gagliole (-8%) e Camerino (-5,7%).

Le piramidi di età e gli indicatori di struttura della popolazione confermano poi come la popolazione marchigiana sia sensibilmente più anziana di quella delle altre regioni. L’età media è infatti di 46,6 anni contro i 45,4 della media nazionale. Ma maggiormente rilevante è la crescita dell’indice di vecchiaia ( il rapporto tra la popolazione maggiore o uguale a 65 anni e quella di età compresa tra 0 e 14 ) che passa dal 203,1 a 207,5 e l’indice di dipendenza degli anziani ( il rapporto tra popolazione over 65 e le persone in età attiva con un ‘età compresa tra i 15 e i 64 anni) che passa da 40,4 a 40,8.

Altro elemento interessante dei dati Istat sulla popolazione delle Marche, è quello del numero di residenti stranieri in regione, che subisce una lieve inflessione. A fronte dei 130.462 complessivi il censimento del 2020 registra una riduzione di 133 unità rispetto all’anno precedente. Il maggior incremento di ingressi si registra invece a Urbino (+1,5%), seguito da Ancona e Macerata (+0,5% entrambe) che mantengono comunque il primato per numero di stranieri residenti sul territorio regionale. Il maggiore calo si registra invece a Fermo (-3,6%) e Ascoli Piceno (-1,8%). Ciò significa che le cancellazioni all’anagrafe della popolazione straniera incidono in maniera piuttosto limitata sul decremento dei residenti complessivo registrato in regione.

Il declino della popolazione è ascrivibile principalmente ad un saldo negativo tra il numero dei morti e le nascite (sostituzione naturale). Un deficit accentuato ulteriormente dalla pandemia che ha causato, direttamente o indirettamente, un incremento del tasso di mortalità dall11,5 per mille del 2019 al 13,3 per mille del 2020, con punte anche del 14 per mille registrate nella provincia di Pesaro e Urbino durante la prima fase della pandemia.